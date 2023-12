Vastgoedbedrijven van Signa Group insolvent

De belangrijkste onderdelen van de Signa retail- en vastgoedgroep onder leiding van de Oostenrijkse investeerder René Benko vragen een insolventieprocedure aan. Signa Prime Selection AG heeft donderdag bij de handelsrechtbank in Wenen een aanvraag ingediend voor een insolventieprocedure, zo maakte het bedrijf bekend. Deze stap zal vrijdag worden gevolgd door Signa Development Selection AG, aldus het bedrijf. "Het doel is de ordelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in het kader van zelfbestuur en de duurzame herstructurering van de onderneming."

KaDeWe en Elbtower behoren tot Signa Prime

Signa Prime omvat commercieel vastgoed op toplocaties, waaronder de Elbtower in het Duitse Hamburg, het KaDeWe in Berlijn en het warenhuisvastgoed van de keten Galeria Karstadt Kaufhof. Signa Prime bouwt en verhuurt vastgoed. Andere bedrijven zijn verantwoordelijk voor de detailhandel van de warenhuizen.

Volgens de website van het bedrijf bezit Signa Prime vastgoed met een totale waarde van 20,4 miljard euro. Volgens het jaarverslag over 2022 had Signa Prime aan het einde van het voorgaande jaar een schuld van bijna 10,8 miljard euro. Signa Prime boekte in het voorgaande jaar een verlies van ongeveer één miljard euro nadat de waarde van haar vastgoedbeleggingen, met name in Duitsland, met ongeveer hetzelfde bedrag was afgewaardeerd. De vier bestuursleden van het bedrijf kregen desondanks bonussen toegekend van in totaal 19 miljoen euro.

"Ondanks aanzienlijke inspanningen in de afgelopen weken, kon de noodzakelijke liquiditeit voor een buitengerechtelijke herstructurering niet in voldoende mate worden veiliggesteld," vervolgt het persbericht. Het is belangrijk om langetermijnoplossingen te vinden, zei Erhard Grossnigg, CEO van Signa Prime Selection AG, en voegde eraan toe dat de kwaliteit van de eersteklas portefeuille uitstekend is en dat de ontwikkelingsvooruitzichten van de ontwikkelingsprojecten, die zich op de toplocaties van Duitstalige metropolen bevinden, zeer goed zijn.

Aangegeven insolventieaanvraag

Signa Development had vorige week al het vooruitzicht van een insolventieaanvraag uitgesproken, op grond van de liquiditeitssituatie. Signa Development eindigde vorig jaar met een verlies van ongeveer 316 miljoen euro en bonussen voor het bestuur van in totaal 9 miljoen euro. Signa Development is gespecialiseerd in de ontwikkeling van stedelijke ontwikkelingsprojecten in het residentiële en commerciële segment. Het huidige balanstotaal staat op de website vermeld als 4,6 miljard euro.

Na een sterke groei tijdens de lage rentefase heeft het door Benko opgerichte bedrijfsnetwerk te kampen met hogere bouwkosten, energieprijzen en rentetarieven, net als de hele vastgoedsector. Ook de fysieke detailhandel staat onder economische druk.

Andere Signa-bedrijven al insolvent

De online sportartikelen divisie had in oktober al faillissement aangevraagd. In de afgelopen weken hebben Signa Holding en een aantal kleinere subbedrijven hun insolventie aangekondigd. Signa Retail Selection AG, gevestigd in Zwitserland, heeft aangekondigd het bedrijf op een ordelijke manier te zullen liquideren. Signa Retail is ook eigenaar van het warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof, dat daarom waarschijnlijk te koop zal worden aangeboden.