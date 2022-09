Verduurzaming in de mode-industrie: dertien inspanningen van augustus 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamings inspanningen uit de modeindustrie in binnen- en buitenland. Vandaag: dertien nieuwtjes uit augustus.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

Deens ministerie dwingt mode-industrie tot meer recycling

Het ministerie van Milieu in Denemarken gaat textiel- en modebedrijven verplichten tegen 2030 te recyclen en meer gerecyclede materialen te gebruiken. Hiermee hoopt het ministerie de textielindustrie circulair te maken. Meerdere bedrijven en merken hebben zich al gemeld om mee te doen waaronder de Bestseller groep (van onder andere Vero Moda en Jack & Jones), DK Company (van onder andere Saint Tropez, Ichi, Part Two, Matinique, Soaked in Luxury en Cream) en Ganni.

Nederlandse textielinzamelaar opent eigen winkelconcept Benjamins

Textielinzamelaar Sympany heeft een eigen winkel geopend. De winkel heeft de naam Benjamins gekregen, verwijzend naar het verhaal van Benjamin Button. De textielinzamelaar hoopt met de winkel lokaal hergebruik van kleding te stimuleren.

Myomy lanceert pre-owned collectie

Nederlands tassenmerk Myomy heeft een pre-owned collectie toegevoegd aan het assortiment. Naast pre-owned tassen zijn er ook gerecyclede exemplaren, waar bijvoorbeeld met schilderingen blijvende vlekken gemaskeerd zijn.

Marimekko lanceert tweedehands en vintageplatform

Bekend Fins modemerk Marimekko heeft een platform voor tweedehands en vintage stukken van het merk gelanceerd. Het platform heeft de naam Marimekko Pre-loved gekregen. Op dit moment is het platform alleen nog beschikbaar in thuisland Finland, maar het platform zal later ook worden uitgerold naar andere markten.

Asos en Boohoo verdacht van greenwashing

Britse retailer Asos en Boohoo zijn onder de loep genomen door de Britse consumentenautoriteit. De autoriteit vermoedt greenwashing. De consumentenwaakhond richt zich op de 'groene' kledingcollecties van de bedrijven omdat het betwijfeld of deze collecties wel zo duurzaam zijn als wordt voorgesteld. De autoriteit gaat uitzoeken of de collecties wel voldoen aan de verwachtingen die in de marketing van het bedrijf bij de consumenten worden gewekt.

Primark gaat vintage tweedehandskleding aanbieden

Keten Primark gaat in twee winkels in het Verenigd Koninkrijk vintage kleding aanbieden. Het heeft hiervoor een samenwerking met WornWell van de Vintage Wholesale Company. Er zal kleding uit de jaren zeventig, tachtig en negentig worden aangeboden van onder andere Tommy Hilfiger, Nike, Converse, Levi en Dr. Martens.

Michael Kors lanceert eigen platform voor tweedehands producten

Naast Marimekko lanceerde deze maand ook modemerk Michael Kors een eigen platform voor tweedehands producten. Het merk meldt producten zo lang mogelijk in circulatie te willen houden.

Marimekko lanceert kledingset met Spinnova-vezels

Fins modemerk Marimekko heeft in augustus een kledingset uitgebracht die is gemaakt met Spinnova-vezels. Spinnova-vezels worden gemaakt van houtpulp. Bij de productie van deze vezels wordt minder water verbruikt dan bij bijvoorbeeld katoen.

Filou & Friends en HNST lanceren kinderjeanscollectie

Belgische merken Filou & Friends en HNST hebben de handen ineen geslagen. De merken hebben samen een duurzame en circulaire kinderjeans collectie gelanceerd. De items zijn gemaakt van oude denim en hernieuwbare materialen.

Zalando voegt tweedehands assortiment toe aan outlets

De lijst van merken en retailers die tweedehands aanbieden wordt steeds langer. Zalando implementeert nu ook tweedehands kleding in hun fysieke outlet in Duitsland. Hiervoor bood de retailer nog alleen maar online tweedehands kleding aan.

Plasticvrij leeralternatief Reishi maakt debuut

Leeralternatief Reishi heeft het debuut gemaakt in de collectie van hoedenmaker Nick Fouquet. Het materiaal wordt gemaakt door MycoWorks en hoeft niet gemixt te worden met plastic. Het mixen met plastic is vaak wel nodig bij leeralternatieven om aan kwalititeitseisen te voldoen.

Chileense rechtbank onderzoekt 'nalatigheid en verzuim' bij kledingdump woestijn

De Chileense milieurechtbank doet onderzoek naar de impact van de grote hoeveelheden kleding die jaarlijks gedumpt worden in de Atacama woestijn. Het zou gaan om meer dan 40.000 ton kleding per jaar. Het onderzoek richt zich met name op illegale stortingen.

Armedangels lanceert project voor eerlijke lonen in de mode industrie

Duits modemerk Armedangels zet zich samen met meerdere partners in om de kloof tussen het minimumloon en een leefbaar loon te dichten.