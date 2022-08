Michael Kors lanceert eigen platform voor tweedehands producten

Het luxe modelabel Michael Kors heeft sinds dit weekend een eigen platform voor tweedehands Michael Kors-producten. Dat schrijft WWD. Michael Kors is een van de vele merken die de afgelopen tijd in de markt voor tweedehands mode is gestapt: onder meer Hugo Boss , Isabel Marant en Jerôme Dreyfuss deden onlangs hetzelfde, evenals een aantal grote ketens.

De bedoeling van de marktplaats is om ‘Michael Kors-artikelen in circulatie te houden, hun levensloop te verlengen en afval te verminderen’, zo meldt WWD. Op de website, die momenteel alleen nog toegankelijk is voor klanten uit de Verenigde Staten, zijn nu vooral tassen en portemonnees te koop.

Wie producten via het platform wil verkopen, moet lid zijn van het loyaltyprogramma van Michael Kors. De verkoper kan dan zelf een korte beschrijving en foto’s van het product uploaden en een eigen prijs bepalen. Als het product wordt verkocht, ontvangt de verkoper een Michael Kors-giftcard ter waarde van tachtig procent van het verkoopbedrag. De overige twintig procent gaat naar het platform.