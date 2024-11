Vietnam dreigt met technische blokkering van Chinese e-commerce giganten Shein en Temu

De Vietnamese overheid dreigt de internetdomeinen en apps van de Chinese online retailers Shein en Temu te blokkeren als zij hun activiteiten niet voor eind november 2024 registreren bij het ministerie van Handel. Deze maatregel is een reactie op zorgen over de groeiende invloed van de razendpopulaire e-commercegiganten op de economie van lokale markten. Volgens Reuters heeft de Vietnamese minister van Handel, Nguyen Hoang Long, bevestigd dat het ministerie met zowel Shein als Temu in gesprek is.

Shein, bekend van haar goedkope producten, is al enige tijd actief in Vietnam. Temu is een vergelijkbaar platform, eigendom van de Chinese e-commerce gigant PDD Holdings, en heeft pas vorige maand Vietnamese gebruikers op zijn winkelplatform toegestaan.

Overheden kritisch over invloed Chinese platforms

Als Temu en Shein zich niet aan de regels van de Vietnamese overheid houden, zullen er technische maatregelen worden genomen. Te weten: het blokkeren van de apps en domeinen. Deze actie volgt een bredere trend van landen die steeds bezorgder worden over de invloed van de groeiende Chinese e-commerce op de lokale markt. Zo heeft de Indonesische regering onlangs Apple en Google gevraagd om Temu uit hun app stores te verwijderen, een maatregel die bedoeld is om lokale bedrijven te beschermen tegen de concurrentie van Temu's lage prijzen. Volgens de Indonesische overheid zorgt het businessmodel van Temu voor een 'ongezonde concurrentie.'

In België heeft de e-commerce federatie Becom vergelijkbare zorgen geuit. De federatie pleit voor eerlijke concurrentievoorwaarden voor platforms als Shein en Temu, die zich volgens hen niet aan de Europese regelgeving houden. Ook een grote groep Nederlanders pleit voor "een gelijk speelveld" voor ondernemers.

Deze wereldwijde bezorgdheid over Chinese fast-fashion platforms toont de groeiende druk op zowel overheden als de mode-industrie om eerlijke concurrentie te waarborgen in een tijd waar Chinese bedrijven steeds meer hun stempel drukken op de wereldwijde e-commerce. In een eerder statement aan FashionUnited laat Temu weten dat de bezorgdheid ongefundeerd is, en dat ze consumenten helpen geld te besparen door de tussenpersonen weg te laten met een zogeheten 'direct-from-factory' model. Het bedrijf vult aan: "We nemen de bescherming van onze klanten zeer serieus en zetten ons volledig in om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de markten waar we actief zijn."