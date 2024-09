Zes EU-landen, waaronder Nederland en Duitsland, vragen om strenger toezicht op Shein en Temu

Zes landen van de Europese Unie, waaronder Nederland en Duitsland, roepen Brussel op om de schroeven aan te draaien tegen de online shoppingsites Temu en Shein die ervan verdacht worden producten te verkopen die soms gevaarlijk zijn voor de consument.

“Elke dag komen er honderdduizenden pakketten bij ons thuis, vooral uit China, met goederen die niet voldoen aan de Europese marktregels”, zei de Duitse staatssecretaris van Economie Sven Giegold donderdag voor een bijeenkomst met zijn collega’s in Brussel.

In een door AFP geraadpleegd document vroeg Duitsland de Europese Commissie om “alle noodzakelijke maatregelen te nemen” om de nieuwe EU-wetgeving inzake digitale diensten (DSA) “rigoureus toe te passen”, daarbij verwijzend naar de risico’s voor consumentenschade en oneerlijke concurrentie.

Het document vermeldt specifiek Temu en Shein. Naast Frankrijk wordt het ondersteund door Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Polen. Eind juni heeft de Commissie Temu en Shein om informatie gevraagd om na te gaan of zij de Europese regels inzake consumentenbescherming naleven. Brussel heeft deze platforms van Chinese origine vooral ondervraagd over de maatregelen die zij treffen om het melden van illegale producten mogelijk te maken.

Andere verzoeken hebben betrekking op misleidende interfaces ("dark patterns") die het mogelijk maken om gebruikersgedrag te manipuleren, de bescherming van minderjarigen, de transparantie van productaanbevelingssystemen of zelfs de traceerbaarheid van verkopers op deze platforms.

Deze verschillende punten zijn onderworpen aan verplichtingen of verboden in het kader van de DSA die op 17 februari volledig van kracht is geworden. Beide bedrijven bevestigden hun bereidheid om met de autoriteiten samen te werken. Verzoeken om informatie zijn een eerste stap die kan leiden tot het openen van een formeel onderzoek en uiteindelijk tot zware financiële sancties in het geval van bewezen overtredingen van de regelgeving.

Brussel had respectievelijk eind april en eind mei Shein en Temu toegevoegd aan de lijst van digitale reuzen die rechtstreeks onder toezicht staan ​​van de Commissie en onderworpen zijn aan versterkte controles in het kader van de DSA. Deze lijst bevat 24 grote platforms, waaronder Amazon, AliExpress, Google Shopping, Facebook, X of Instagram.

Shein, een applicatie die in 2012 in China werd opgericht, wordt beschouwd als een embleem van de sociale en ecologische excessen van goedkope mode. Temu, dat in Europa een snelle groei doormaakt dankzij een strategie van lage prijzen, is de internationale versie van de Chinese e-commercegigant Pinduoduo, geboren in 2015. Het biedt een overvloed aan producten: kleding, speelgoed, decoratie, gereedschap, technologie en meer.