Winkels en webshop Vanilia blijven voorlopig open

De zeventien winkels en webshop van Vanilia blijven tot nadere orde geopend. De curatoren laten dit weten in een bericht op de website van het Nederlandse modemerk. Het bedrijf Vanilia The Shops BV werd op 4 februari failliet verklaard. Uit het faillissementsregister blijkt dat naast Vanilia the Shops BV ook het bedrijf Vanilia CV failliet is verklaard.

De winkels en webshop blijven geopend terwijl de curatoren een doorstart onderzoeken. Vanilia-eigenaar en directeur Michel Hulzebosch meldde eerder al tegen NOS dat hij hoopt op een tweede leven voor het bedrijf. Door de winkels open te houden blijven er inkomsten binnenkomen, waarmee schuldeisers van het bedrijf terugbetaald kunnen worden, maar het levert ook het minste schade op voor het merk.

Naast de eigen winkels heeft Vanilia ook meerdere shop-in-shops in de filialen van De Bijenkorf.