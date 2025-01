Wordt 2025 het jaar van Pronovias' financiële herstel?

De Spaanse bruidsmodegroep Pronovias heeft een uitdagende zakelijke reis, gekenmerkt door wisselingen in eigendom, financiële herstructurering en bijna een decennium van aanhoudende verliezen, achter de rug. Het bedrijf staat voor de uitdaging om in 2025 een van de meest ingewikkelde periodes in haar geschiedenis achter zich te laten.

Dankzij een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro van de huidige eigenaren Bain Capital en MV Credit, samen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Clearlake na de overname van MV Credit in september, rekent het bruidsmodebedrijf op een nieuw managementteam en een reddingsplan gericht op het herstel van stabiliteit.

De taak zal niet gemakkelijk zijn. Maar na acht jaar verlies is het doel ambitieus maar duidelijk: de positie als marktleider op de internationale markt herwinnen.

Samenvatting Na jaren van verliezen streeft Pronovias naar herstel met een nieuw strategisch plan en financiële steun van Bain Capital en MV Credit.

Het plan omvat financiële herstructurering, kostenoptimalisatie, uitbreiding in belangrijke markten (VS), productdiversificatie en verbeterde distributie.

Ondanks de moeilijkheden en aanhoudende verliezen in 2024 verwacht het bedrijf in 2025 een positieve ommekeer dankzij de nieuwe strategie en steun van investeerders.

Van familiebedrijf naar bedrijf in handen van investeerders: Een complexe reis

De grootste uitdaging van Pronovias ligt in de hoge schuldenlast en de geaccumuleerde verliezen van de afgelopen jaren.

Aan het einde van 2024, na de audit van de jaarrekening van 2023, bevestigde het bruidsmodebedrijf een omzet van 135,8 miljoen euro, een daling van 8,9 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De definitieve jaarbalans onthulde een zorgwekkend cijfer: een nettoverlies van 128,5 miljoen euro.

Dit negatieve resultaat was niet alleen te wijten aan de moeilijke operationele omgeving, maar is ook nauw verbonden met boekhoudkundige aanpassing die de overwaardering van de immateriële activa van het bedrijf weerspiegelt na de overname in 2017 door het investeringsfonds BC Partners, dat 90 procent van het bedrijf verwierf voor een prijs van bijna 550 miljoen euro.

Deze wisseling van de wacht markeerde het einde van het familiebedrijf en het begin van een periode onder leiding van financiële investeerders. De transactie liet Pronovias echter achter met een fragiele financiële structuur en een aanzienlijke schuldenlast die tot op de dag van vandaag de investeringscapaciteit beperkt en ernstige problemen oplevert bij het uitvoeren van een duurzaam groeiplan.

De komst van Bain Capital en MV Credit: Een nieuwe richting

Eind 2022 werd de Pronovias Group eigendom van een consortium onder leiding van het Amerikaanse adviesbureau Bain Capital en de Europese investeringsmaatschappij MV Credit, twee grote spelers in de investeringswereld die het eigendom overnamen na een overeenkomst met BC Partners.

De transactie omvatte een schuldreductie van 385 miljoen euro naar 125 miljoen euro en een kapitaalinjectie bedoeld om de financiële structuur te versterken en de activiteiten te stabiliseren. In de loop van 2024 hebben de huidige eigenaren nog eens 30 miljoen euro bijgedragen als onderdeel van een reddingsplan gericht op het waarborgen van de levensvatbaarheid van het bedrijf op lange termijn, financiële steun aangevuld met nieuw leiderschap en een ambitieus strategisch plan.

Elisabetta Franchi x Pronovias, ontwerp van een trouwjurk. Credits: Pronovias.

Een strategisch plan tot 2027

In mei 2024 nam Marc Calabia, voormalig directeur bij Tendam, de functie van CEO van Pronovias over met de missie om de uitdagingen van de groep aan te pakken en leiding te geven aan het nieuwe strategisch plan, met een deadline van 2027, dat vier fundamentele pijlers vaststelt om de positie van Pronovias op de wereldwijde bruidsmodemarkt te versterken.

Een van de belangrijkste assen van deze strategie is winstverbetering, wat het bedrijf ertoe bracht moeilijke beslissingen te nemen, zoals het aanvragen van een collectief ontslag (ERE) op het hoofdkantoor in Barcelona kort na de komst van de nieuwe CEO. Deze aankondiging leidde tot sterke tegenstand van de werknemers, die zich mobiliseerden en protesteerden tegen de maatregel. Na een onderhandelingsproces werd het aantal getroffen werknemers echter teruggebracht van de aanvankelijk voorgestelde 85 naar 64.

Naast kostenoptimalisatie is het verhogen van de omzet in belangrijke markten een andere belangrijke doelstelling van het bedrijf. De VS zijn het belangrijkste doelwit voor expansie geworden, omdat het een strategische markt is met een hoog groeipotentieel. Pronovias is van plan een dynamischere commerciële strategie te implementeren, waarbij de versterking van het distributienetwerk wordt gecombineerd met nieuwe partnerschappen die het mogelijk maken om de aanwezigheid in het land te versterken.

Credits: Ashley Graham x Pronovias

Diversificatie van het productaanbod is ook pijler van dit ambitieuze plan. Bewust van de noodzaak om zich aan te passen aan nieuwe marktvragen, wil het bedrijf verder gaan dan de traditionele lijn van trouwjurken en nieuwe productcategorieën verkennen, naast het ontwikkelen van extra merken die het aanbod versterken en verschillende klantsegmenten aantrekken.

Daarnaast wil Pronovias zowel de fysieke verkooppunten als de digitale kanalen herzien en verbeteren, met als doel een naadloze winkelervaring te bieden die in lijn is met de huidige consumptiegewoonten, waar omnichannel [het bieden van naadloze klantbeleving over verschillende verkoop- en communicatiemiddelen, red.] een fundamentele rol speelt.

Terug naar de weg van groei

Credits: Afbeelding met dank aan Pronovias

Ondanks de genomen maatregelen hebben de strategische veranderingen en herstructureringsoperaties zich nog niet vertaald in een tastbare verbetering van de financiële resultaten van Pronovias.

Desalniettemin is het bedrijf ervan overtuigd dat de steun van Bain Capital en MV Credit, in combinatie met de uitvoering van het strategisch plan, het mogelijk zal maken om vanaf 2025 weer op het groeipad te komen. Het herstel van Pronovias zal niet zonder obstakels zijn, maar de steun van grote investeerders en de implementatie van een ambitieus strategisch plan bieden een solide basis om met voorzichtigheid, maar ook met hoop naar de toekomst te kijken.

Als het bedrijf erin slaagt zijn plannen succesvol te implementeren, zou 2025 het keerpunt kunnen worden voor Pronovias. De Spaanse bruidsmodegroep, met onder meer de merken Pronovias, Vera Wang Bride en het Nederlandse Ladybird in het portfolio, zou een vernieuwde en versterkte concurrent op de markt zijn.