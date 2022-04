Zweedse Instabox meer dan miljard dollar waard na nieuwe investering van 190 miljoen dollar

Het Zweedse logistieke bedrijf Instabox is na afsluiting van een nieuwe investeringsronde ter waarde van 190 miljoen dollar (omgerekend zo'n 175 miljoen euro) een miljard dollar waard (omgerekend zo'n 919 miljoen euro). Dat meldt Instabox in een persbericht. De investeringsronde werd geleid door Europese investeringsmaatschappij Verdane, maar ook bestaande eigenaren droegen hun steentje bij. Met deze ontwikkeling voegt Instabox - die onder andere de bezorgingen van De Bijenkorf doet - zich naar eigen zeggen bij de ‘unicorns’, een financiële term die wordt gebruikt voor bedrijven die een miljard dollar of meer waard zijn.

Onder de overige investeerders vielen Creades, EQT Ventures, Tham Special Investment AB, Nineyards, Tacito en M2 Asset Management. Daarnaast waren er ook een aantal nieuwe geldschieters wiens naam Instabox niet in het persbericht deelt.

190 miljoen dollar groeigeld voor Instabox

Alexis Priftis, CEO en mede-oprichter van Instabox, deelt in het persbericht mee: “Ik ben heel blij met het vertrouwen dat onze huidige en nieuwe investeerders in ons tonen. De wereldwijde pakketdienstenmarkt blijft ieder jaar groeien en de bliksemsnelle, probleemloze en fossielvrije verzending onderscheidt ons van traditionele verzenddiensten.’’

Verder benadrukt hij dat de nieuwe financiering gebruikt zal worden om Instabox verder te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en klantgerichtheid. “We kijken er echt naar uit om onze missie om de pakketbezorging radicaal te veranderen voort te zetten.”

Instabox staat bekend om een fossielvrije benadering tot pakketbezorging, waarbij naast thuisbezorging consumenten hun pakketjes ook kunnen ophalen bij geautomatiseerde pakketkluizen. Ze zijn actief hiermee in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland en sinds kort ook in Duitsland.

Het bedrijf groeit snel. Zo wordt in het persbericht vermeldt dat Instabox recentelijk door de Financial Times als derde snelst groeiende techbedrijf in Europa benoemd werd, met een jaarlijkse groei van 300 procent. Afgelopen jaar stond Instabox nog in de top tien van een lijst van Europese startups samengesteld door Emerce, een online platform over online ondernemen en marketing. Daarnaast meldde Instabox in december vorig jaar nog door middel van een persbericht dat het haar aantal eigen distributiecentra in 2021 heeft kunnen verdubbelen.

Een gedeelte van de investering van Verdane ging naar de recentelijk door Instabox overgenomen Noorse pakketbezorger Porterbuddy. In Nederlands werd in mei 2021 de pakketbezorger ‘Red je Pakketje’ door Instabox overgenomen. Afgelopen februari veranderden zij uiteindelijk ook hun naam naar dat van hun nieuwe moederbedrijf.