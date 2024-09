Boekentip van een modeprofessional: Arno Kantelberg tipt de Jeeves-serie van P. G. Wodehouse

FashionUnited presenteert elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Arno Kantelberg, ook bekend als ‘Stijlpastoor des Vaderlands.’ Hij is hoofdredacteur bij de mannelijke stijlgids ModMod en lifestyledeskundige bij het Nederlandse televisieprogramma RTL Boulevard. Kantelberg deelt zijn leestip: de Jeeves-serie van schrijver P. G. Wodehouse.

Waarom raadt u P. G. Wodehouse aan?

Dat heeft te maken met zijn schrijfstijl, die is ongeëvenaard. Er is geen schrijver die zo’n grote glimlach op het gezicht weet te toveren als P. G. Wodehouse. Hij is veruit de grappigste schrijver. Veel van zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands, maar ik vind dat je hem in het Engels moet lezen. Die onderkoelde humor heeft het meeste effect in de oorspronkelijke taal.

Daarnaast heeft hij veel boeken geschreven, dus als je wilt, kun je er een hele tijd zoet mee zijn. Mijn tip is om te beginnen met zijn Jeeves-serie, over een butler genaamd Jeeves die zijn baas Bertie Wooster steevast uit penibele situaties redt – het zijn eigenlijk meer kluchten dan romans, satirische meesterwerkjes over het Engeland van begin vorige eeuw. Heerlijk. Wodehouse schreef elf boeken over Jeeves, dus dat is te overzien.

Waarom bent u de Jeeves-serie zelf gaan lezen?

Dat komt door een rubriek als deze. In een zaterdagbijlage van een Engelse krant kreeg Stephen Fry een aantal vragen voorgelegd, waaronder de vraag naar zijn favoriete schrijver. Daarop plugde hij P. G. Wodehouse zo hartstochtelijk dat ik een boek ben gaan kopen. En toen was ik verkocht. Er staan er inmiddels zo’n zestig van in de boekenkast, en dan reken ik de bundels met korte verhalen niet eens mee. Eens in de zoveel tijd herlees ik er weer eentje, meestal een uit de Jeeves-serie.

Wat staat er nog meer op uw boekenplank?

Heel veel misdaadromans, vrijwel allemaal Amerikaans en uit de vorige eeuw. Ook heel veel spionageromans, maar die zijn bijna allemaal Brits, van John Le Carré tot Mick Herron. Verder nog wat los spul, en toch ook wel veel boeken over media en populaire cultuur, vooral die in de Verenigde Staten. En vroeger was ik helemaal niet van de korte verhalen, integendeel zelfs, maar daar ben ik toch wel voor gezwicht. Dus in die categorie staan er stiekem inmiddels ook heel wat bundeltjes in de kast, van Nederlandse auteurs zoals Wilfried de Jong tot de, zeg maar, groten uit het genre, zoals Gay Talese en Jan Morris. Die laatste herlees ik ook regelmatig.