Boekentip van een modeprofessional: Marian Duff tipt ‘Black Art: A Cultural History’

FashionUnited presenteert elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Marian Duff, onafhankelijk curator en oprichter van modeplatform MAFB en museum OSCAM. Ze werkt regelmatig aan mode- en kunsttentoonstellingen en -producties. Duff tipt het boek ‘Black Art: A Cultural History’ van Richard J. Powell.

‘Black Art: A Cultural History’ gaat over de artistieke representatie van de zwarte cultuur in de 20ste en 21ste eeuw. In het boek bespreekt Powell het werk van meer dan honderd kunstenaars, waaronder Jean-Michel Basquiat, Elizabeth Catlett, Jacob Lawrence, Spike Lee, Faith Ringgold en Kara Walker, en gaat hij in op de zwarte cultuur als onderwerp en context van hun werk. Powell geeft voorbeelden uit de beeldhouw- en schilderkunst, maar ook uit muziek, video en performance. Duff: “Dit boekt maakt dat je verder moet denken en kijken dan alleen West-Europese kunst.”

Waarom ben je het boek gaan lezen?

“Ik lees over het algemeen graag kunstboeken. Mode heeft altijd een relatie met kunst. Sterker nog, mode is eigenlijk kunst. Veel van mijn inspiratie voor modetentoonstellingen of modeshows komt uit kunstboeken. Meer dan uit modeboeken, die lees ik niet zo vaak. Mode zie ik altijd wel voorbij komen.”

“‘Black Art: A Cultural History’ heb ik al heel lang op mijn boekenplank staan. Het gaat over allerlei thema’s, van blues tot rap, beeldhouw- en schilderkunst, of het videowerk van toonaangevende kunstenaars. Het beschrijft onder meer de schilderijen van Henry Osewa Tenner, een van de eerste Afrikaans-Amerikaanse schilders die internationaal bekend werden, en het videowerk van Keith Piper, een Britse kunstenaar, curator en academicus. Dat zijn mensen wiens werk ik graag zie en volg.”

Wat vind je er zo goed aan?

“Dit boek biedt veel inspiratie op het gebied van vormgeving, geschiedenis, en erfgoed. Het is een soort naslagwerk, met informatie over ruim honderd verschillende kunstenaars. Er staat ook veel beeld in, dat vind ik prettig. Een deel daarvan is herkenbaar beeld, uit videoclips bijvoorbeeld, maar een deel is ook minder bekend. Naast inspiratie biedt het boek verdieping. Het geeft de lezer de mogelijkheid om meer te weten te komen over zwarte kunstenaars en de verhalen achter hun werk. Of je nu bezig bent met een modetentoonstelling of modeshow, dit boekt maakt dat je verder moet denken en kijken dan alleen West-Europese kunst.”

Hoe gebruik je die inspiratie in je werk?

“Of ik nu een expositie maak, een museum in Amsterdam Zuidoost opzet of een project doe met modeplatform Modemuze, ik probeer altijd meerstemmigheid naar voren te laten komen in de mode en in de kunst. De vormen die ik tegenkom in boeken zoals ‘Black Art: A Cultural History’ integreer ik in wat ik doe. Een voorbeeld is Art Comes First, een designcollectief uit Londen en Parijs. Ik volg hun werk al jaren. Ze focussen zich op alles dat met de kleur zwart te maken heeft. Ze maakten vanuit die visie onder meer modecollecties voor Fred Perry en Denham. Ik raakte geïnspireerd door hun werk rondom zwarte communities. Zij zijn uiteindelijk deel geworden van de modetentoonstelling Fashion Statements die ik maakte voor het Amsterdam Museum.”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Alle boeken van Karin Amatmoekrim. Zij is de meest geëngageerde novelist die ik ken. Ze is op dit moment bezig met de autobiografie over de Nederland Surinaamse journalist en programmamaker Anil Ramdas, daar kijk ik erg naar uit. Verder ben ik net begonnen in ‘Drakendochter’ van Clarice Gargard, een boek over de zoektocht naar haar vader die de rechterhand was van dictator Charles Taylor. Ze dacht dat hij de perfecte vader was die zich inzette voor minderbedeelden, maar er bleek nog een nadere verhaal achter zijn leven te schuilen.”