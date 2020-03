Chanel Trapman presenteert documentaire ‘Taking Justice’: “Transparantie is essentieel voor de mode-industrie”

Drie jaar geleden begonnen voormalig juristen Janneke Honings en Judith van der Wolde het duurzame kledingmerk J-Lab3l. . De kledingindustrie moet rechtvaardiger worden voor zowel mens als milieu, zo waren zij van mening, en als anderen het niet doen, dan doen we het zelf. De ondernemingsreis van het tweetal werd vastgelegd in de documentaire Taking Justice, gemaakt door filmmaker Chanel Trapman, tevens oprichter van de duurzame modebeweging Mumster. De film ging op 12 maart in première in het EYE filmmuseum. FashionUnited sprak Trapman deze week over de telefoon, om te vertellen over de première, haar drijfveren, en het maken van de documentaire.

Taking Justice brengt gesprek op gang over duurzame kledingproductie

In Taking Justice volgt Trapman Honings en van der Wolde naar India, waar zij hun collecties produceren bij een bijzondere fabriek. In deze productiefaciliteit, een van de 40.000 in het land, is het merendeel van de werknemers vrouw, ook in managementfuncties. Dat laatste is een unicum in India, en in de mode-industrie over het algemeen. De fabriek zorgt goed voor haar werknemers: ze krijgen een eerlijk loon en ook worden er betaalde naaiopleidingen aangeboden voor jonge vrouwen van het platteland, die hiermee aan hun toekomst kunnen werken. De fabriek investeert bovendien in de verduurzaming van productieprocessen. Het weinige afvalwater wordt gereinigd in een eigen zuiveringssysteem en energie wordt grotendeels opgewekt door zonnepanelen. Samen met het team in India realiseren Honings en van der Wolde een bijna volledig duurzame kledingcollectie.

De film werd gepresenteerd voor een publiek van (duurzame) mode ondernemers, winkeliers, bloggers, onderzoekers en pers. Na de filmvertoning was er tijd voor een vragenrondje. “Er werden ontzettend veel vragen gesteld”, aldus Trapman. “Er waren veel mensen uit de mode-industrie die nog nooit in een kledingfabriek waren geweest en wilden weten hoe het daar eigenlijk aan toe gaat. Het doel van deze film is precies om zo’n gesprek op gang te brengen.”