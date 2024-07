Van 1989 tot heden: Andam toont werk van winnaars door de jaren heen in Musée des Arts Décoratifs

Van 1 oktober tot 30 maart 2025 viert het Musée des Arts Décoratifs in Parijs de 35e verjaardag van Andam (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode) met een selectie van dertig silhouetten en modeaccessoires die aan het museum zijn geschonken door de prijswinnaars.

De looks van Maison Martin Margiela (de eerste winnaar van de wedstrijd, in 1989, dankzij een unieke catwalkshow met vintage en gedeconstrueerde kleding en verduisterde voorwerpen), Olivier Guillemin (voormalige artistiek directeur van Paco Rabanne), Mariot Chanet, Udo Edling, Jeremy Scott (voormalige creatief directeur van Moschino) Gareth Pugh, Glenn Martens voor Y/Project, Koché en Marine Serre zullen in het museum te zien zijn.

Andam's nieuwe modegeneratie

Daarnaast zullen de nieuwste winnaars 2023 (Louis-Gabriel Nouchi, Duran Lantink, Ester Manas, Arthur Avellano en Ruslan Baginskiy) en 2024 (Christopher Esber, 3.Paradis, Peintures Uniques en Maeden) deelnemen aan de jubileumtentoonstelling.

Bovendien zullen ontwerpers van diverse categorieën binnen accessoires extra ​​in de schijnwerpers staan. Te weten: lederwaren (het label 31 février van Hélène Nepomiatzi en Marc Gourmelen), schoenen (Vincen Rubin) en sieraden (Charlotte Chesnais en Stéphanie d'Heygère). Er wordt een speciaal eerbetoon gebracht aan laarzenmaker Vicente Rey, omdat het museum een ​​grote donatie ontving na zijn vroegtijdige overlijden in 2022. Zijn delicate verenschoenen werden gepresenteerd tijdens de tentoonstelling ‘Walk and Walk’ in 2019.

Adres: Musée des Arts Décoratifs, 107 Rue de Rivoli, 75001 Parijs, Frankrijk

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.