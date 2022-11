Adidas onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag Ye

Modemerk Adidas onderzoekt het mogelijke grensoverschrijdende gedrag van Ye (voormalig Kanye West). Eerder deze week kwam in de media naar buiten dat medewerkers van het merk Yeezy, dat een samenwerking was van Ye en Adidas, dat de ondernemer grensoverschrijdend gedrag vertoonde.

Een woordvoerder van het merk laat aan diverse media, waaronder Fashionnetwork, weten dat het de beschuldigingen uit de anonieme brief onderzoekt. “Wij nemen de aanklachten zeer serieus en hebben de beslissing genomen om onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek naar de zaak te starten.” De samenwerking tussen Ye en Adidas werd een maand geleden al stilgelegd vanwege antisemitische uitspraken van de artiest en ontwerper.

In de anonieme brief aan Adidas, die in handen van tijdschrift Rolling Stone is gekomen, wordt de artiest beschuldigd van angst zaaien, manipulatie en pestgedrag. Ook zou hij erotische beelden van zijn ex-vrouw Kim Kardashian hebben getoond aan zijn medewerkers.