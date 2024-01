Adrian Appiolaza nieuwe creatief directeur Moschino

Ruim twee maanden na het overlijden van Moschino’s creatief directeur Davide Renne benoemt het Italiaanse modehuis Adrian Appiolaza tot het nieuwe creatieve hoofd. Appiolaza zal zijn debuut maken met een FW24-damescollectie die op 22 februari wordt getoond in het Museo della Permanente tijdens de Milan Fashion Week, zo maakt Moschino bekend in een persbericht.

In zijn rol als creatief directeur van Moschino houdt hij toezicht op de dames-, heren-, en accessoirecollecties van het modehuis en rapporteert hij aan Massimo Ferretti, voorzitter van Aeffe S.p.A..

Volgens Appiolaza begon zijn mode-carrière toen Phoebe Philo zijn afstudeercollectie opmerkte en hem uitnodigde bij haar te komen werken voor Chloé in 2002. In 2006 waaide hij over naar Miu Miu, waarna hij zijn carrière verder zette bij Louis Vuitton met Marc Jacobs in 2010. In 2012 vond hij zijn weg terug naar Chloé als ontwerpdirecteur met Clare Waight Keller. Zijn laatste avontuur tot dan toe was zijn tien jaar bij Loewe, waar hij hand-in-hand met J.W. Anderson als ontwerpdirecteur voor damesmode op de stoel zat.

Adrian Appiolaza aan het creatieve roer van Moschino

“We zijn blij en vereerd Appiolaza te mogen verwelkomen in de Aeffe-familie”, schrijft Ferretti. “Met zijn komst [naar Moschino] brengt Appiolaza een unieke schat aan ervaring, creativiteit en kennis van de geschiedenis van de mode met zich mee, die zullen bijdragen aan het schrijven van een prachtig nieuw hoofdstuk in het avontuur van het merk dat werd opgericht door Franco Moschino. Ik werd meteen geraakt door de explosieve creativiteit van Appioloaza, een persoonlijkheid vol energie en enthousiasme, elementen die de geschiedenis van het merk Moschino altijd hebben gekenmerkt. Ik wens Adrian het allerbeste om samen met ons een groot succesverhaal op te bouwen.”

Appiolaza deelt over zijn aanstelling tot creatief directeur: “De jasjes met 3-D ansichtkaarten, de jurk met een rok gemaakt van twintig beha's, de ontelbare trompe-l'oeil: als creatieveling en verzamelaar is de lijst met creaties van Franco Moschino die de modegeschiedenis zijn ingegaan bijna eindeloos. Voor mij is de essentie van zijn talent het leven in zijn tijd - een missie die hij met een benijdenswaardige lichtheid uitvoerde en die voor ons allemaal een venster opende om ons op onze eigen manier de toekomst voor te stellen. Ik ben Ferretti zeer dankbaar dat hij me toegang heeft gegeven tot de wereld van Moschino en tot een huis waarvan de muren een geschiedenis uitstralen die ik graag wil horen. Ik ben klaar om het Huis een nieuw hoofdstuk in te leiden, met een theatrale touch, in de pure stijl van Moschino.”

Adrian Appiolaza aangesteld tot creatief directeur Moschino nadat Davide Renne overleed

Appiolaza neemt het stokje over van Renne, die in oktober 2023 werd benoemd tot creatief directeur van Moschino. Een kleine maand later volgt het schokkende nieuws dat Renne is overleden aan een plotselinge ziekte. “We kunnen nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. Met Davide werkten we aan een ambitieus project, vol enthousiasme en optimisme voor de toekomst. Hoewel hij maar heel kort bij ons was, wist Davide ons meteen van hem te laten houden en hem te respecteren. Wij hebben nu de verantwoordelijkheid om voort te zetten wat zijn verbeelding en creativiteit alleen maar hadden kunnen bedenken. We omarmen Davide's familie en vele vrienden met genegenheid”, schreef Ferretti destijds.