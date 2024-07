Allbirds benoemt Jason Israel tot nieuwe VP Design

Amerikaans modebedrijf Allbirds heeft Jason Israel benoemd tot VP of Design, zo maakte het bedrijf bekend via een persbericht. Israel zal het productteam van Allbirds versterken, waarbij de focus ligt op innovatief ontwerp. Hij zal rapporteren aan Chief Design Officer Adrian Nyman.

De nieuwe VP Design van Allbirds heeft ruime ontwerpervaring. Meest recent was hij Global Creative Director voor Salomon. Israel werkte vijf jaar als ontwerper bij fietsenbedrijf Specialized Bicycle Components, waarvan twee als Design Manager. Ook heeft hij vijf jaar ervaring bij The North Face, meest recentelijk in de functie van Global Creative Director of Performance. Eerder in zijn carrière ontwierp hij kleding, handschoenen en tassen voor K2 Sports.

"We zijn verheugd dat Jason zich bij ons designteam voegt op dit cruciale moment voor Allbirds, wanneer product en storytelling van het grootste belang zijn voor onze terugkeer naar groei," aldus Joe Vernachio, CEO van Allbirds. "Hij brengt een passie voor mooi en innovatief design mee naar het bedrijf. We kijken ernaar uit om te profiteren van zijn expertise terwijl we ons richten op onze nieuwe productstrategie die voortbouwt op de kernproductfranchises van Allbirds," voegt Vernachio toe.