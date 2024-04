Another Tomorrow benoemt Angelina Jolie tot strategisch adviseur

Het New Yorkse modemerk Another Tomorrow heeft Angelina Jolie benoemd tot strategisch adviseur. Hiermee sluit Jolie zich aan bij de adviesraad van het merk, zo meldt het persbericht. Haar rol als strategisch adviseur wordt het stimuleren van kleding dat afkomstig is van een meer humane toeleveringsketen.

Another Tomorrow werd in 2020 opgericht. Datzelfde jaar kreeg het merk B-corp certificering met een score van 93.8 en lanceerde het merk zijn eerste resale programma. Het merk streeft ernaar circulariteit in de mode-industrie te motiveren met een nadruk op klantenbereik. Another Tomorrow werkt samen met meer dan 50 landen en retailpartners zoals Bergdorf Goodman, Selfridges, Neiman Marcus, Saks en Net-A-Porter.

“Angelina's grote humanitaire betrokkenheid en haar visie zijn een constante bron van inspiratie voor mij, nu Another Tomorrow een verantwoorde en veerkrachtige toekomst voor de mode probeert te herdefiniëren. Ze daagt ons uit om de grenzen van onze mogelijkheden te verleggen en te werken in een geest van vastberadenheid en samenwerking," aldus Barboni Hallik, CEO van Another Tomorrow.

"Een van de grootste veranderingen die ik zie is dat mensen die in duurzaamheid werken manieren vinden om samen te werken, en ik ben lid geworden van de adviesraad van Another Tomorrow omdat Vanessa een ander pad aan het bewandelen is in deze industrie,” aldus Jolie.