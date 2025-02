Area benoemt Nicholas Aburn tot nieuwe creatief directeur

Twee dagen na het vertrek van medeoprichter en creatief directeur Piotrek Panszczyk benoemt Area Nicholas Aburn als zijn opvolger. Aburn heeft meer dan twaalf jaar ervaring bij toonaangevende modehuizen zoals Balenciaga, Alexander Wang en Tom Ford.

Samenvatting Nicholas Aburn is benoemd tot nieuwe creatief directeur van Area, ter vervanging van Piotrek Panszczyk.

Aburn heeft ruime ervaring bij gerenommeerde modehuizen zoals Balenciaga, Alexander Wang en Tom Ford.

Aburn's aanstelling markeert een nieuwe fase voor Area, waarbij hij het merk terug wil brengen naar zijn New Yorkse oorsprong.

Aburn werkte sinds juni 2022 als senior designer couture bij Balenciaga in Parijs. Daarvoor was hij bijna vier jaar senior designer womenswear bij Alexander Wang Inc. en ruim vier jaar designer bij Tom Ford. Hij begon zijn carrière als assistent-designer voor damesmode en VIP-kleding bij Tom Ford. De ontwerper, afkomstig uit de Amerikaanse staat Maryland, behaalde zijn bachelor- en masterdiploma aan Central Saint Martins in Londen.

Met zijn aanstelling keert Aburn terug naar de Verenigde Staten. "New York inspireert me altijd door de unieke mix van rauwe energie en glamour. Area belichaamt die spirit en ik kijk ernaar uit om het merk terug te brengen naar zijn oorsprong," aldus Aburn.

Medeoprichter Beckett Fogg is enthousiast over de komst van Aburn en benadrukt in een verklaring: "Zijn visie op de evolutie van Area zal het merk versterken en ons naar een spannende nieuwe fase brengen."

Fogg en Panszczyk richtten Area op na hun studie aan Parsons School of Design. Panszczyk studeerde daarvoor Fashion Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (ArtEZ). Met ervaring bij Calvin Klein Collection en Chloé bouwden ze samen het merk uit tot een wereldwijd succes.

Het in 2014 opgerichte Area, ooit bekend als 'New York's best kept secret', groeide uit van een nichemerk naar een wereldwijd erkend modehuis. Het label stond aanvankelijk bekend om zijn avant-gardistische ontwerpen en experimentele benadering van luxe, wat het geliefd maakte bij insiders en modekenners. Door hun innovatieve benadering heeft Area verschillende prestigieuze platformen bereikt, waaronder de finale van de CFDA/Vogue Fashion Fund Prize in 2016 en de LVMH Prize in 2020. Door strategische samenwerkingen en een onderscheidende esthetiek wist Area zich echter snel te positioneren als een invloedrijke speler binnen de mode-industrie.