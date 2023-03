Asos-topmannen hevelen over naar Matchesfashion

Het luxemodeplatform Matchesfashion bouwt aan een nieuw managementteam en probeert het bedrijf om te vormen. Het lijkt erop dat Asos-topmannen potentie zien in Matchesfashion. Zo maakt Christopher Hart, voormalig ‘Head of Technology’ bij Asos, bekend via LinkedIn bij het bedrijf te starten als ‘Director of Technology & Customer Experience’.

“Ik deel blij mee dat ik een nieuwe functie heb als ‘Director of Technology & Customer Experience' bij Matchesfashion”, schrijft Hart op LinkedIn.

Het is de derde Asos-topman die het bedrijf betreedt. In februari benoemde Matchesfashion John Mooney als creatief directeur. Mooney was daarvoor de creatief directeur bij Asos.com. Hij was meer dan 13 jaar werkzaam bij Asos, volgens LinkedIn.

Ook ex-CEO van Asos, Nick Beighton, stapte in augustus 2022 in het bedrijf. Breighton is nu CEO bij Matchesfashion.