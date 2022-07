‘Nieuwe CEO Matchesfashion is afkomstig van Asos’

Voor de vierde keer in vijf jaar wisselt online luxemodeplatform Matchesfashion van CEO. De huidige topman Paolo de Cesare, die in september vorig jaar werd aangesteld, wordt binnenkort vervangen door Nick Beighton, zo meldt WWD op basis van bronnen uit de industrie. Beighton werkte geruime tijd als CEO bij modewebshop Asos, waar hij vorig najaar opstapte.

Matchesfashion werd in 2017 door Apax Partners overgenomen. Daarna volgden de CEO’s elkaar snel op: begin 2020 werd Ulric Jerome, die toen zes jaar CEO was, vervangen door Ajay Kavan . Kavan nam na een jaar weer afscheid . Maureen Chiquet nam zijn taken tijdelijk over in de rol van uitvoerend voorzitter, tot de aanstelling van Paolo De Cesare, voormalig topman bij het Franse warenhuis Printemps, in september 2021.

De Cesare hielp het verlieslijdende Matchesfashion het afgelopen jaar weer groeien: met onder meer het afschaffen van grote kortingen en een groter aanbod gelegenheidskleding hielp hij de omzetten tegen het eind van boekjaar 2021 op te stuwen, schrijft WWD.

Volgens de bronnen van WWD zou Matchesfashion nu op zoek zijn naar iemand met ‘meer focus op digitaal’. Met zijn achtergrond bij Asos voldoet Beighton aan dat plaatje.

Apax Partners, de eigenaar van Matchesfashion, publiceerde nog geen persstatement en kon door WWD ook nog niet worden bereikt voor een reactie.