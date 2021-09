‘Paolo De Cesare nieuwe CEO van Matchesfashion’

Matchesfashion heeft een nieuwe CEO gevonden. Paolo De Cesare, voorheen topman bij het Franse warenhuis Printemps, zal de Britse e-tailer de toekomst in leiden, zo bevestigde Matchesfashion exclusief tegenover WWD.

De Cesare is de opvolger van Ajay Kayan, die in maart bij Matchesfashion vertrok na er een jaar CEO te zijn geweest. Daarop werd Maureen Chiquet, bestuurslid bij Matchesfashion, tijdelijk aangesteld als uitvoerend voorzitter. Zij zal haar oorspronkelijke plaats weer innemen wanneer De Cesare in zijn functie is gestart, aldus WWD. De Cesare begint ‘later dit jaar’.

Tom Hall, tevens bestuurslid bij Matchesfashion, roemt tegenover WWD Cesare’s ‘begrip van luxe, zijn energie en enthousiasme, en zijn lange en gevarieerde ervaring als senior leidinggevende wereldwijd’ en zegt dat hij ‘geknipt is voor de baan’.

De Cesare trad in 2007 aan bij Printemps, waar hij onder meer een belangrijke groeifase van het warenhuis overzag, evenals renovaties van de Printemps-flagshipstore aan de Boulevard Haussmann in Parijs. Cesare heeft Printemps ‘getransformeerd tot een waar luxe-instituut’, aldus Chiquet. Zij noemt zijn aanstelling bij Matchesfashion een ‘uitstekende keuze voor het bedrijf’.