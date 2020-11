Beste carrière-tip ooit ontvangen: Addy van den Krommenacker vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Addy van den Krommenacker, een van de grootste modeontwerpers van Nederland.

Wat voor carrière advies is je altijd bijgebleven en pas je nog dagelijks toe?

“Het belangrijkste advies dat ik volg, is om altijd je eigen richting blijven volgen en niet moet afwijken naar zijpaden. Als je mijn hele carrière bekijkt zie je dat ik altijd dezelfde kwaliteit heb behouden. In de loop der tijd heb ik vaak advies gekregen van verschillende mensen, bijvoorbeeld in periodes dat het wat minder ging. Dan kreeg ik tips over andere richtingen die ik moest volgen. Maar ik ben altijd dezelfde koers blijven varen — want ik bleef in mezelf geloven. Dat was soms moeilijk, maar het pakte altijd goed uit. Je moet stevig in je schoenen staan. In een mode carrière heb je altijd hoge pieken maar ook hele diepe dalen, het belangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Dat heeft bij mij geholpen: ik ben er nog steeds.”

Hoe heeft dit advies doorgewerkt in je carrière en dagelijkse werk?

“Mijn vak is mijn hele leven, ik ben dus altijd bezig. Iemand vroeg mij laatst wat voor mij ontspanning was en ik stond met mijn mond vol tanden. Mijn werk is mijn ontspanning. Mensen hebben me altijd al gewaarschuwd dat dit me zou opbreken, dat ik een burnout zou krijgen. Maar dat is nooit gebeurd. Dat bewijst dat mijn koers gewoon goed is.”

“Rond mijn 44e heb ik een periode gehad dat ik een beetje somber werd en dacht: ik heb zoveel capaciteit, maar het is niet uitgekomen zoals ik had gehoopt. Toen heb ik een stap terug genomen en ben ik gaan reizen. Nadat ik veel van de wereld had gezien, kwam ik terug en dacht: ik moet gewoon mijn ding doen zoals ik het voor ogen heb, niet hoe anderen mijn adviseren. Zo is mijn tweede grote carrière begonnen. Alles wat ik bereikte zag ik als een cadeau. Door die periode ben ik het alleen maar meer gaan waarderen als het goed gaat.”

Welke tip zou je graag aan anderen willen geven?

“Het allerbelangrijkste is dat je talent en passie hebt en gelooft in wat je doet. Ik heb veel stagiaires gehad en met jonge mensen samengewerkt, en daardoor weet ik: je moet het echt in hart en nieren in je hebben. Mijn tip aan jonge designers in spé? Je moet goed bij jezelf nagaan of dit echt iets is waar je bereid bent om voor te werken, en bereid zijn om je vast te houden aan die droom.

Wat ik ook belangrijk vind: zorg dat je álle stoffen kent. En dan bedoel ik echt allemaal. Hoe kan je een jurk ontwerpen, als je niet eens weet welke stoffen er zijn, hoe ze gemaakt worden en hoe je ze kan gebruiken? Ook kennis over de geschiedenis van de mode is cruciaal. Als ik een nieuwe stagiaire heb en die weet niet wie Audrey Hepburn of Grace Kelly is, denk ik: hoe kan je dat nou niet weten? Je moet historische kennis hebben van wat er allemaal gebeurd is in de modewereld, want alles herhaalt zich. Dat moet je weten en kunnen benutten, want herhaling is ook een grote inspiratiebron.

Het belangrijkste wat ik wil meegeven, is dat het ook echt hard werken is in deze wereld. Je gaat niet de hele dag achter een tekentafeltje zitten met een glas champagne, dit is werken van vroeg in de ochtend tot laat in de nacht. Dat kan soms afschrikken, maar het is wel de realiteit. Het lijkt me mooi om iemand te vinden die daar compleet bij aansluit. Addy van den Krommenacker staat voor een stijl, voor een kwaliteit. En ik ben nog naarstig op zoek naar een opvolger. Dat lijkt me fantastisch.”

Beeld: Addy van den Krommenacker