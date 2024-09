Beste carrière-tip ooit ontvangen: INretail-directeur Jan Meerman

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met Jan Meerman, directeur bij brancheorganisatie INretail.

Wat is de beste carrière-tip die je ooit hebt ontvangen?

Die heb ik gekregen van mijn voorganger, en ook wel leermeester, Betty van Arenthals. Zij is de vorige voorzitter van Mitex - een voorganger van INretail. Haar advies is: Alles dat je doet, vertaal dat voortdurend naar wat een ondernemer er daadwerkelijk mee kan doen. Ze waarschuwde dat je als brancheorganisatie van alles kan bedenken, maar als het niet praktisch toepasbaar is, dan gaat het niet gebeuren. Het moet altijd vertaalbaar zijn naar de winkelvloer.

Is er ook een moment geweest in je carrière waar je aan deze tip werd herinnerd?

Ja, we hebben als INretail de stopservice bedacht. In de branche zagen we leden die beter konden stoppen, maar ondernemers vinden dat heel moeilijk. Dus wij lanceerden de stopservice en stuurden dat naar leden. “Overweeg je om te stoppen, dan kunnen wij je helpen.” Daar hadden we echt heel goed over nagedacht, maar er kwam nul reactie. Het is toch ook emotie. Ik denk nog steeds dat het een goed idee was, maar niet goed vertaald naar de ondernemer.

Alles wat je doet en bedenkt - met goede intentie in werking zet - moet altijd geconcretiseerd worden. De vraag is wat de ondernemer de volgende dag gaat doen als hij de informatie heeft gekregen. Hij of zij gaat bijvoorbeeld naar een congres van ons en rijdt naar huis. Eenmaal thuis wordt de ondernemer opgeslokt door alle dagelijkse activiteiten. Er moet iets blijven hangen waarmee ze concreet aan de slag kunnen.

Wat is een tip die je mensen zelf vaak meegeeft?

Ik heb diep respect voor de ondernemer, maar wat daar mist is een baas. Daar bedoel ik mee: Elke ondernemer zou eigenlijk iemand moeten hebben in zijn omgeving waar die één keer per drie maanden een feedbackgesprek heeft. Een klankbord. Iemand die durft te zeggen: “Je probeert nu al vijf jaar je inkoop beter te organiseren, maar ik zie het resultaat niet. Wanneer ga je nou eens echt resultaat boeken?”

Als ondernemer moet je je eigen feedback organiseren. Naar mijn inziens moet je dat extern organiseren, niet alleen door gesprekken met de bedrijfsleider of accountant. Wie is voor jou degene waar je tegenaan praat en die je kan corrigeren?