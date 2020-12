Beste carrière-tip ooit ontvangen: Lotte Vink vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Lotte Vink, founder van LabFresh.

Wat voor carrière advies is je altijd bijgebleven en pas je nog dagelijks toe?

“Doorzettingsvermogen is de belangrijkste factor voor succes. Harvard heeft hier ooit onderzoek naar gedaan, dus het is ook nog eens wetenschappelijk bewezen. Ondernemen is lang niet altijd makkelijk: het is een rollercoaster met ups en downs, eigenlijk bevind ik me zelden op rustig vaarwater. Daarom is doorzettingsvermogen zo belangrijk. Een mooie quote die ik daar bij vind passen, is: ‘The comfort place is a beautiful place, but nothing ever grows there.’ Ongemak hoort bij het groeiproces.”

Hoe heeft dit advies doorgewerkt in je carrière en dagelijkse werk?

“Mijn carrière en persoonlijke leven zijn in elkaar verweven. Kasper Petersen, co-founder van LabFresh, is namelijk mijn verloofde. We zijn bijna altijd samen. Dat is uiteraard best uitdagend, om een start-up met je partner aan te gaan. Maar ik vind het het helemaal waard, ik had dit echt niet graag alleen gedaan. Natuurlijk komen er ook momenten voor dat we gek worden van elkaar, maar juist dan komt mijn advies ook goed van pas: je moet doorzetten. Het kan eenmaal niet altijd even leuk zijn.”

Welke tip zou je graag aan anderen willen geven?

“Focus is key. Waar je nee tegen zegt, is soms nog belangrijker dan waar je ja tegen zegt. Zo hebben we bijvoorbeeld vaak het advies gekregen om deze kleding ook voor de horeca te maken, voor vrouwen of voor kinderen. Dat is allemaal leuk en een goed idee, maar in het begin van een start-up is het belangrijk dat je niet teveel dingen tegelijk doet. Anders kun je nooit de beste zijn in een van die dingen. Bovendien: heb passie voor wat je doet, wees stressbestendig en blijf doorzettingsvermogen houden. Dat is het belangrijkste.”