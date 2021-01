Beste carrière-tip ooit ontvangen: Nanette Hogervorst vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Nanette Hogervorst, eigenaar van de start up Sustainable Fashion Gift Card.

Wat voor carrière advies is je altijd bijgebleven en pas je nog dagelijks toe?

Mijn carrière is een marathon, geen sprint. Toen ik jong was, zag ik om mij heen een sterke focus op snel carrière maken. Dat was niet echt mijn insteek, en heb altijd geleerd dat je voor alles hard moet werken. Ik ben heel laat gaan werken, want ik dacht altijd: ik moet tot m’n zeventigste door! Ik ben niet zo bezig met mijn carrière. Nooit echt geweest. Als je heel hard werkt en op een gegeven moment neerstort, daar is echt niemand bij gebaat. gebaat. Ik wil nu een fijn leven, maar ook over een paar weken, maanden en verder in de toekomst. Dat betekent dat je soms ook een stap terug moet doen, om er daarna weer twee vooruit te zetten.

Hoe heeft dit advies doorgewerkt in je carrière en dagelijkse werk?

Mijn regel is altijd: als je moe bent, dan ben je moe, dus dan ga je slapen. Heel simpel, maar wel effectief. Ik forceer mezelf niet om door te gaan op het moment dat m’n ogen dichtvallen of dubbel begin te zien, daar wordt het werk niet beter van. Op die manier probeer ik, met alles wat ik doe, echt bewust te zijn hoe dat voelt en hoe ik daarin sta. Ik heb geen baas die mij vertelt wat ik moet doen en wanneer het af moet zijn, dat bepaal ik allemaal zelf.

Welke tip zou je graag aan anderen willen geven?

Ik doe natuurlijk niet alleen maar dingen die ik leuk vind — ik vind de verduurzaming van de mode-industrie, en van de hele wereld, heel belangrijk, dus ik werk met veel passie en plezier. Maar iedere baan heeft zijn nadelige kanten, die van mij ook. Er zijn genoeg dingen die ik moet doen, die ik minder leuk vind. Het is belangrijk om te beseffen dat dat er gewoon bij hoort — zo maak je minder leuke kanten een stuk makkelijker voor jezelf.

En wat ik ook heel belangrijk vind, en wat mij altijd heeft geholpen: blijf je interesses volgen. Dat heb ik ook altijd gedaan: lezingen over duurzaamheid, het spreken van mensen die er verstand van hebben, van alles: alle kennis die ik door de jaren heen verzamelde, kan ik nu toepassen in mijn werk. Blijf je interesses volgen, op een gegeven moment komt alles wel bij elkaar.