Beste carrière-tip ooit ontvangen: Lilian Custers vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Lilian Custers, eigenaar van UPR Agency.

Wat voor carrière advies is je altijd bijgebleven en pas je nog dagelijks toe?

“Vertrouw op de fundering. Dat heb ik ooit van mijn business coach gehoord en is me altijd bijgebleven. Soms vind je alles toch best spannend, rust er ontzettend veel op je schouders en die voel je de druk. Haar tip was: vertrouw nou op die fundering die je hebt gemaakt. Die fundering is zo stevig en solide, daar gaat echt niet zomaar iets omvallen. Dat vond ik zo een mooi advies, ik dacht: ik moet me echt veel meer gaan gronden in mijn fundering, dan blaast niemand mij meer omver. Dat gaat over je bedrijf, maar ook over jezelf als persoon.”

“Iedereen maakt in zijn leven wel eens iets mee dat je doet wankelen. Dat kan van alles zijn: iemand verlaat je, er gaat iets fout in je werk, een onverwachte situatie — het kan zomaar gebeuren. Dat is helemaal niet erg, het is ook een groeiproces, maar vertrouw er dan ook op dat je jezelf nog hebt. En als je jezelf nog stevig hebt en geaard blijft, dan val je echt niet om. Je kan meer aan dan je denkt.”

Hoe heeft dit advies doorgewerkt in je carrière en dagelijkse werk?

“Ik ben gepassioneerd ondernemer, mijn werk kan echt als mijn ‘kind’ voelen. Dat maakt me erg gemotiveerd in mijn organisatie, maar zorgt er ook voor dat tegenslagen enorm hard binnenkomen. Daarin heb ik mijzelf geleerd: als dingen te hard, zowel negatief als positief, binnenkomen, blijf dan kaderen, let op je fundering en houd je doel voor ogen.

Soms lukt er iets niet in je werk, of heb je last van enorme groeistuipen. Je krijgt niet die klant die je wilde hebben, een pitch gaat fout, het vuur wordt flink aan je schenen gelegd — maar dat hoort erbij. Natuurlijk vergt dit enorm veel aan mijn mensen en mijzelf en zijn we soms even uit het veld geslagen. Maar dan parkeren we het even, verwerken alles en pakken het dan de volgende week op om erover te praten. En zo kijken we met een verse blik naar de situatie en hoe we dat volgende keer beter kunnen doen. Dat helpt echt.”

Welke tip zou je graag aan anderen willen geven?

“Blijf jezelf afvragen: waarom wil ik dit? Ik heb nooit van tevoren gedacht dat ik een eigen bedrijf wilde, totdat het op mijn pad kwam. Ik heb veel energie en die energie wil ik kwijt, ik enthousiasmeer mensen graag. En dat past perfect bij mijn functie. Ik ben een gedreven leider, als ondernemer heb je veel energie nodig. Wat ik daarom mensen mee wil geven: de kern van jouw bestaan is de kern van het bestaan. Het maakt niet uit waar je blij van wordt, als je er maar blij van wordt. Dus doe er iets mee. Ontdek waar je drive vandaan komt, de reden achter jouw motivatie, neem de tijd om dat te begrijpen en daar achter te staan.

Nog een belangrijke tip: vergeet niet je rust te pakken. Ik had voor mezelf periodes gecreëerd om bij mezelf te blijven peilen wat ik aan het doen was en hoe ik me erbij voelde. Ik had mezelf aan het begin van mijn carrière een jaar de tijd gegeven om alles op te starten en midden in deze ervaring te gaan staan, na dat eerste jaar ging ik evalueren waar ik stond en of ik het echt leuk vond, maar ook of het daadwerkelijk toekomst had. Dat soort gesprekjes met jezelf kunnen ontzettend helpen.”