Bevestigd: Gabriela Hearst verlaat Chloé als creatief directeur

De geruchten zijn waar: Gabriela Hearst treedt na drie jaar terug als creatief directeur bij Chloé, dat bevestigt het modehuis donderdag in een persbericht. Het vertrek van Hearst trad een maand eerder al naar buiten. Haar laatste collectie betreft een SS24-collectie en zal getoond worden op 28 september 2023.

“Gabriela heeft veel energie en een dynamische creatieve visie gebracht in haar rol bij Chloé”, schrijft Riccardo Bellini, voorzitter en CEO van Chloé, in het persbericht. “Ze heeft bijgedragen aan een periode van aanzienlijke vooruitgang van het bedrijf en heeft een krachtig nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van ons modehuis.”

“Ik wil haar van harte bedanken voor het inbrengen van zoveel van zichzelf in deze missie - haar passie, gedrevenheid en waarden, en voor haar niet aflatende inzet voor de ondersteuning van de zinvolle vooruitgang van het modehuis in het vormgeven van een meer verantwoordelijke toekomst, trouw aan de erfenis van onze oprichter. Ik kijk uit naar de presentatie van de lente/zomer collectie 2024 als het hoogtepunt van haar Chloé reis, die een feest van vreugde en creativiteit zal zijn. Ik wens haar veel succes en geluk terwijl ze zich richt op haar volgende creatieve onderneming”, aldus Bellini.

Hearst over haar vertrek in het persbericht: “Het was een groot voorrecht om mijn creatieve visie te delen en mijn stem toe te voegen aan het verhaal van Chloé, een opmerkelijk modehuis waar ik altijd veel van heb gehouden. Ik ben dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van het ongelooflijke team dat sterke fundamenten heeft gelegd voor een doelgerichte toekomst voor de mode en ik ben trots op de positieve verandering die we collectief hebben bereikt in de ontwikkeling van een bedrijfs- en ontwerpperspectief dat onze mensen en ons milieu op de eerste plaats zet. Ik wil in het bijzonder Riccardo Bellini en Philippe Fortunato bedanken, evenals Jerome Lambert en onze voorzitter, de heer Rupert, omdat ze me hebben laten genieten van deze buitengewone periode van leren en groei.”