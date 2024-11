Burberry-veteraan maakt rentree als Chief Product and Merchandising Officer

Het Britse luxemerk Burberry ziet een oude bekende terugkeren in het management. Paul Price vervult per 9 december de rol als Chief Product and Merchandising Officer op zich, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Hij zal daarmee terugkeren in zijn oude rol, maar in uitgebreide vorm.

Als Chief Product and Merchandising Officer geeft Price leiding aan de merchandising- en planningteams. Daarnaast houdt hij een oogje in het zeil bij de licensing-, architectuur-, en showroomteams. Price wordt ook lid van Burberry’s executive team en zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Joshua Schulman.

Price werkte van 2007 tot 2017 als Chief Merchandising Officer voor Burberry. Daarna waaide hij over naar Topshop en Topman, waar hij op de stoel zat als Chief Executive Officer. In zijn meest recente rol vervulde hij dezelfde functie bij James Perse en runde hij zijn eigen adviesbureau.

Volgens Schulman is Price een uitzonderlijke leider op commercieel- een retailgebied. “Prince combineert zakelijk inzicht en een focus op de klanten met een dynamische ene energieke leiderschapsstijl. Als belangrijk lid van het leiderschapsteam van Burberry tijdens een toptijdperk van waardecreatie van het bedrijf, was Price verantwoordelijk voor productstrategieën die leidden tot consistente groei met dubbele cijfers. Ik kijk ernaar uit om met Price samen te werken en weet dat hij zal helpen de commerciële en creatieve alchemie te ontketenen die Burberry vooruit zal helpen.”