CEO Clarks stapt na twee jaar op

Schoenenmerk Clarks moet op zoek naar een nieuwe Chief Executive Officer. Het merk bevestigt aan FashionUnited dat Jon Ram na twee jaar terugtreedt.

Ram waaide over van HanesBrands op een moment dat Clarks een turnaround-strategie doorvoerde met als doel het bedrijf klaar te maken voor de toekomst en een basis te leggen voor duurzame groei.

De benoeming van Ram markeerde een nieuwe fase in de strategie, waarbij de leidinggevende de opdracht kreeg om het bedrijf in de huidige nieuwe markt te laten groeien naar het volgende niveau.

Het plan werd opgesteld na een aantal covid-gerelateerde uitdagingen voor Clarks, dat ook een nieuwe lichting leidinggevenden in het bedrijf verwelkomde, nadat LionRock Capital in 2021 een meerderheidsbelang in het bedrijf nam.

Ram wilde Clarks aantrekkelijker maken voor een nieuwe, jongere consument. Het merk betrad de metaverse via Roblox, waar gebruikers konden deelnemen aan games en een virtuele winkel konden bezoeken, en vroeg bekende figuren uit de modewereld om tijdelijke creatieve input te leveren.

Het bedrijf stapte ook in het Koninkrijk Saoedi-Arabië door een overeenkomst met Apparel Group, die overeenkwam om 20 winkels te openen in de regio in de komende vijf jaar.

Clarks stelt Interim-executive committee samen nadat CEO bedrijf verlaat

Ondanks de inspanningen doken er eind 2023 weer problemen op. Zo werd bekend dat het merk een stabiele financiële basis had, maar dat er wereldwijd 103 banen bij de retailer werden geschrapt als gevolg van moeilijke economische omstandigheden.

C&J Clark International, dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van Clarks in het Verenigd Koninkrijk, boekte in 2022 een daling van de omzet en winst als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen en een afnemende vraag.

Clarks verwachtte destijds dat dergelijke uitdagingen tot ver in 2024 zouden aanhouden, een voorspelling die enigszins accuraat bleek toen bekend werd dat verschillende Clarks-winkels in Nederland in januari failliet werden verklaard.

De reden voor Ram's vertrek werd echter niet bekendgemaakt. Clarks verklaarde aan FashionUnited dat hij “op zoek is naar andere carrièrekansen”.

De verklaring luidt verder: “Clarks bedankt Ram voor zijn leiderschap en bijdrage aan Clarks in de afgelopen twee jaar.”

“Om de continuïteit in de leiding van het bedrijf te waarborgen, zullen Clarks-voorzitter Colin Li en andere directeuren een interim-executive committee vormen om het bedrijf te leiden, in afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO.”