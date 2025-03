CEO Spinnova kondigt vertrek aan na korte periode

Tuomas Oijala, CEO van Spinnova Plc, zal zijn functie neerleggen, met een laatste werkdag op uiterlijk 12 september 2025. Dit meldt Spinnova in een persbericht. Oijala blijft gedurende zijn zes maanden durende opzegtermijn in zijn rol, waarbij hij zich richt op het voortzetten van de lopende strategie en de overgang. Oijala trad op 1 januari 2024 aan als CEO van Spinnova. Waarom Oijala het bedrijf verlaat is niet duidelijk.

In een persbericht laat Spinnova weten dat de Raad van Bestuur onmiddellijk is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe leider die de volgende fase van groei kan begeleiden.

Spinnova, gevestigd in Finland, is bekend om zijn technologie voor het produceren van duurzame vezels uit houtpulp en afvalmaterialen zonder schadelijke chemicaliën. De vezel, die biologisch afbreekbaar en recyclebaar is, staat bekend om zijn minimale milieueffecten, waaronder lage CO2-uitstoot en waterverbruik.

Dankzij strategische veranderingen wist Spinnova in 2024 zijn verlies te verkleinen. Het operationele verlies daalde van 20,9 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro, terwijl het nettoverlies met 14 procent afnam tot 16,8 miljoen euro. De jaaromzet kromp echter aanzienlijk, van 10,6 miljoen euro naar bijna 0,8 miljoen euro.