CEO van het luxemerk Bally verlaat bedrijf

Nicolaas Girotto verlaat na negen jaar het Zwitserse luxemerk Bally. Hij begon in oktober 2012 als hoofd operationeel directeur en vervulde sinds mei 2019 de rol als groeps-CEO. “Na een ongelooflijke en bevredigende reis met Bally, stap ik uit mijn rol als CEO om nieuwe uitdagingen aan te gaan,” aldus zijn bericht op LinkedIn.

Girotto deelt verder: “Het leiden van dit merk, dat sinds 1851 symbool staat voor vakmanschap, is een van de meest lonende ervaringen van mijn leven geweest. In de loop der jaren hebben we samen zoveel bereikt: we hebben de complexiteit van COVID-19 omarmd, digitale transformatie gestimuleerd, onze duurzaamheidsvoetafdruk drastisch verbeterd en onlangs gezien hoe Bally zijn autoriteit op het wereldwijde modetoneel heroverde.”

In augustus van dit jaar werd bekendgemaakt dat Bally verkocht is aan een dochteronderneming van Regent, dat ook Escada en Club Monaco bezit. De financiële details van de verkoop zijn niet bekendgemaakt. Anonieme bronnen vertellen het modevakblad WWD dat Girotto en creatief directeur Simone Bellotti na de overname hun functies behouden. Nu vertrekt Girotto uit eigen wil.

De vertrekkende CEO onderstreept Bally’s meest recente modecollectie in Milaan, met Bellotti aan het creatieve roer. “Onze SS25-show op de Milan Fashion Week was een bijzonder hoogtepunt, met Simone Bellotti's gedurfde visie die een fris, artistiek verhaal naar de catwalk bracht en Bally's Zwitserse erfgoed samenvoegt met innovatie en creativiteit.”