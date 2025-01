CFO van Richemont voorgedragen als bestuurslid van Mytheresa te midden van YNAP-overname

Burkhart Grund, de Chief Financial Officer (CFO) van Richemont, wordt mogelijk benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Mytheresa. Deze benoeming is onderdeel van een overeenkomst die op 7 oktober 2024 werd ondertekend, waarbij Mytheresa (onder de naam MYT Netherlands Parent B.V.) 100 procent van Yoox Net-A-Porter (YNAP) overneemt van Richemont. Als onderdeel van deze overname heeft Richemont het recht om een kandidaat voor de Raad van Commissarissen van Mytheresa voor te stellen, en Richemont heeft Grund voorgesteld, zo blijkt uit het persbericht van Mytheresa.

De aandeelhouders van Mytheresa zullen dit voorstel goedkeuren tijdens een vergadering op 6 maart 2025. De benoeming is echter pas definitief als de overname van YNAP door Mytheresa in de eerste helft van 2025 is afgerond.

Grund, die in 2000 bij Richemont begon als CFO van Montblanc, vervult sindsdien verschillende financiële rollen binnen de groep, waaronder CFO van Van Cleef & Arpels en Group CFO van Richemont zelf. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en een postdoctorale studie in internationale financiën afgerond aan de Universiteit van Münster.

Nora Aufreiter, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mytheresa, zegt: “We kijken ernaar uit om Burkhart Grund te verwelkomen als een internationaal ervaren financieel expert in onze raad. Zijn benoeming, als vertegenwoordiger van Richemont, breidt de Raad uit naar acht leden. We zijn ervan overtuigd dat we de winstgevende groei en het duurzame succes van ons gecombineerde bedrijf na de transactie versnellen."

Wordt MyTheresa de grootste online luxeverkoper?

De partijen verwachten de overname in de eerste helft van 2025 af te ronden. De overname zal een “wereldwijde, multi-brand digitale luxegroep” creëren, met merken als Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox en The Outnet. De afronding van de overname is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van mededingingsautoriteiten. Volgens het Amerikaanse modevakblad The Business of Fashion kan goedkeuring van de overname MyTheresa tot de grootste online luxeverkoper maken.

Mytheresa, oorspronkelijk in 1987 als een boetiek opgericht, ging het bedrijf in 2006 online. Inmiddels is het bedrijf een luxe multi-brand digitaal platform dat wereldwijd naar meer dan 130 landen verzendt. Het online platform biedt een selectie van high-end mode, schoenen, accessoires en lifestyleproducten van merken zoals Gucci, Prada, Valentino en meer. Het bedrijf boekt in het fiscale jaar 2024 een GMV van 913,6 miljoen euro, een stijging van 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.