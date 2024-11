Chasin’ benoemt Timo Hietkamp tot sales manager Nederland

Chasin’ gaat zijn aanwezigheid op de thuismarkt vergroten. Om dit streven kracht bij te zetten, verwelkomt het Nederlandse jeansmerk Timo Hietkamp als sales manager Nederland, zo maakt Chasin’ bekend in een persbericht.

Chasin’ ziet veel groeipotentieel in de wholesale. Hietkamp krijgt de taak deze groei te stimuleren. Hij zal daarbij het bestaande businessmodel moeten benutten, waarbij de focus ligt op performance en maximale resultaten, zo is te lezen.

“Ik volg Chasin’ al jaren en omarm de frisse energie die het merk uitstraalt volledig”, deelt Hietkamp. “De ondernemende drive die Chasin’ kenmerkt, spreekt mij aan en ik kijk uit naar de toekomst, waarin ik enorme kansen zie om de groei van het merk in Nederland te versnellen.”

Sinds Chasin’ is overgenomen door JOG Group in 2023, wordt het team verder uitgebreid. Zo benoemde het jeansmerk in juni een sales manager voor Oostenrijk en Oost-Europa, is Manu Wymeersch verantwoordelijk voor de verkopen in België en Luxemburg en werd in oktober 2023 een internationaal sales directeur aangesteld.