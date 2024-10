Creatief directeur Remain Birger Christensen stapt op

Creatief directeur Martin Asbjørn van het merk Remain, dat onderdeel is van het in Kopenhagen gevestigde modehuis Birger Christensen Collective, stapt op. Dit laat hij weten via een bericht op LinkedIn.

“Na lang nadenken hebben Remain Birger Christensen en ik de moeilijke beslissing genomen om uit elkaar te gaan vanwege verschillende perspectieven op de toekomstige ontwerprichting van het merk,” aldus Asbjørn. Hij voegt hieraan toe: “Ik waardeer de ervaringen die we samen hebben gehad enorm en ben enthousiast over wat ons te wachten staat.”

Asbjørn is in juni 2023 begonnen als creatief directeur bij Remain. Wie hem zal opvolgen, is nog niet bekendgemaakt.