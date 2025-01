Darren Leon McKoy vertrekt als creatief directeur bij Dr. Martens middenin ‘transitiejaar’

Dr. Martens’ creatief directeur, Darren Leon McKoy, verlaat het bedrijf. De ontwerper, die tien jaar geleden het bedrijf binnenstapte, legt zijn taken neer temidden van een ‘transitiejaar’ bij het schoenenmerk. McKoy verlaat het bedrijf om nieuwe kansen en creatieve uitdagingen aan te gaan, zo maakt hij bekend op LinkedIn.

“Het was geen makkelijke keuze, zoals je je kunt voorstellen. Maar ik voel dat het nu het juiste moment is om dit geweldige hoofdstuk af te sluiten en te beginnen met het schrijven van het volgende”, deelt hij. McKoy deed begin vorig jaar een stapje terug om nieuwe kansen en creatieve uitdagingen aan te gaan.

McKoy stapte Dr. Martens tien jaar geleden binnen ‘op een moment dat het klaar was om gedurfde risico’s te nemen’. Hij nam plaats op de stoel als ‘Global Category Manager’ voor de schoenendivisie. In 2017 promoveerde hij tot ‘Global Director of Product and Merchandising’ en in november 2021 nam hij plaats op de stoel als creatief directeur. In zijn tien jaar bij het schoenenmerk zorgde hij ervoor dat het bedrijf een transformatie doormaakte ‘van een onderneming van 136 miljoen pond naar een krachtpatser van één miljard’, zo schrijft hij.

McKoy verlaat Dr. Martens te midden van een ‘transitiejaar’. De dalende resultaten van boekjaar 2025 zorgden ervoor dat het jaar 2025 als overgangsjaar zal dienen. Er werd een kostenactieplan ingevoerd waarmee 20 à 24 miljoen dollar moet worden bespaard. Het bedrijf sprak over organisatorische efficiëntie en ontwerp, betere inkoop en operationele stroomlijning’.

Dr. Martens noteerde in het eerste halfjaar van financieel jaar 2025 een omzetdaling van 18 procent. Dat is iets minder dan de verwachte 20 procent. Het aangepaste resultaat exclusief belastingen en rente (EBIT) werd in de eerste zes maanden omgebogen naar een verlies van 2,4 miljoen dollar. Het bedrijf deed dit halfjaar investeringen om de productmarketing te verbeteren, de Amerikaanse consumentenstroom te versterken en de bedrijfskosten onder controle te houden.

Een van de grootste kostenbesparingen in deze periode was personeelsreductie. Zo schrapte Dr. Martens 150 functies op de hoofdkantoren in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het snijden in het personeelsbestand zou ongeveer twee derde van de besparingen bevatten. In de tweede helft van het jaar wordt er voornamelijk bezuinigd op de inkoop. Het bedrijf zou in boekjaar 2026 zo’n 25 miljoen dollar bespaard moeten hebben. De kostenbesparingen hebben nog geen effect op de resultaten in boekjaar 2025, maar zijn merkbaar in het boekjaar daarna.