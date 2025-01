De baan van… Alice Duarte, schoenmaker bij Veja

Het schoenmakersvak is niet dood. Integendeel: het is springlevend, deelt Alice Duarte, schoenmaker bij Veja, in een interview met FashionUnited over haar baan. Ze heeft een indrukwekkend cv: ze leerde het ambacht van schoenen repareren op een vakschool in Frankrijk en groeide door tot schoenmaker voor luxe modemerken Louboutin en Chanel. Nu werkt ze als schoenmaker bij het Franse sneakermerk Veja, dat schoenmakers heeft in Parijs, Bordeaux, Berlijn en Madrid. In dit interview deelt Duarte meer over haar baan.

Wat zijn uw taken als schoenmaker bij Veja?

"Elke dag begint met het openen van de werkplaats, e-mails checken en de schoenen die binnenkomen registreren in een spreadsheet. Daarna begin ik met nieuwe zolen zetten, voeringen herstellen en schoenen schoonmaken. Mijn week begint met kleine reparaties, zoals stikken en de reparatie van voeringen of leren onderdelen. Later in de week werk ik aan de wat grotere reparaties, zoals het opnieuw zolen van schoenen.”

Hoe heeft uw pad geleid tot een baan als schoenmaker bij Veja?

"Ik kon niet stilzitten op school. Iemand zei toen: ‘Je gaat een leercontract doen’, en dat klonk prima voor mij. Ik dacht: ‘Het wordt schoenen,’ omdat ik van schoenen hield. In Frankrijk is er een leerprogramma (Les Compagnons du Devoir in het Frans), een soort ambachtsgilde. Ik deed een leercontract voor schoenmakers. Ik leerde veel over het vak, van orthopedie tot traditionele schoenreparatie.

Later heb ik in de orthopedie gewerkt omdat die bedrijven vaker personeel aannemen. Traditionele schoenmakers hebben vaak niet het budget om iemand in dienst te nemen, dacht ik tot ik Londen ontdekte, waar grote merken after sales-diensten bieden. Ik begon bij Louboutin, bekend van de rode zolen. Ze hadden een schoenmaker in Parijs en eentje in Londen, hoewel die laatste nu gesloten is.

Mensen zeggen vaak dat het schoenmakersvak uitsterft, dat niemand meer repareert omdat schoenen goedkoper zijn geworden. Maar mijn ervaring is dat grote merken juist wel om aftersales geven. Na Louboutin werkte ik namelijk ook nog voor Chanel."

Men zegt inderdaad dat het schoenmakersvak uitsterft. Zijn er meer vooroordelen over uw baan?

"Toen ik mijn eigen werkplaats runde, vroegen klanten vaak naar mijn man, terwijl ik degene was die alles deed. Mensen verwachten bij een schoenmaker vaak een oudere man, maar steeds meer vrouwen komen het vak in. Het beeld dat het een uitstervend beroep is klopt ook niet. Elk jaar studeren er nieuwe schoenmakers af."

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden in uw rol?

“Het omgaan met klanten is de meest cruciale taak. Ik moet klanten geruststellen als hun schoenen mogelijk niet kunnen worden gerepareerd, en hen informeren over onderhoud en hoe ze hun schoenen het beste kunnen dragen. Klanten moeten vertrouwen in je hebben en weten dat je weet wat je doet.”

Wat inspireert je het meest aan werken voor Veja?

“Bij Veja hechten ze veel waarde aan goede machines. Ze hebben machines die je niet bij een standaard schoenmaker vindt. Bijvoorbeeld een automatische pers die vanuit de onderkant werkt in plaats van alleen van bovenaf, wat essentieel is voor sneakers. Ook werken ze samen met een Frans bedrijf dat gebruikte machines opnieuw inzet. Dat is geweldig en past bij hun focus op duurzaamheid, waar ik volledig achter sta. Mijn werk draait om repareren, niet consumeren.”

Zijn er specifieke uitdagingen in uw werk?

“De perceptie van klanten over schoenreparatie kan soms een uitdaging zijn. Sommige klanten hebben hoge verwachtingen. Als een schoen die gemaakt is er niet zo uitziet als de klant in gedachten had, kan het soms lastig te accepteren zijn voor een klant.”

Zijn er specifieke eigenschappen die iemand moet hebben om goed te zijn in uw vak?

“Probleemoplossend vermogen is cruciaal. Je moet bereid zijn om fouten te maken en daarvan te leren, zodat je ze in de toekomst kunt vermijden. Dit vak vereist echt geduld en de wil om te blijven leren en verbeteren. Daarnaast moet je een passie hebben voor schoenen en duurzaamheid, omdat dit de kern van ons werk bij Veja is.”

Wat zou u mensen aanraden die ook schoenmaker willen worden?

"Leren repareren. Het is een springlevend vakgebied. Je leert allerlei soorten schoenen en reparatietechnieken kennen. Tien jaar geleden had ik dit werk niet aangeraden vanwege de beperkte kansen, maar nu zie ik steeds meer merken reparatiediensten aanbieden, wat logisch is gezien de focus op duurzaamheid.”