De baan van… Anthony Harvey - Fashion Week fotograaf

Fashion Week is drastisch veranderd sinds de pandemie, zeker voor de fotografen. Mode- en entertainment fotograaf Anthony Harvey vertelt aan FashionUnited hoe het is om te fotograferen tijdens Londen Fashion Week en hoe Covid-19 zijn werk beïnvloedt.

Harvey fotografeert al twintig jaar voor de fashion week, waar hij ondere andere met Kate Moss en Naomi Campbell heeft gewerkt. Hij bespreekt met ons zijn werk, de dynamiek tussen fotografen, wat de show zo speciaal maakt en hoe je het perfecte plaatje schiet.

Hoe ben je in deze wereld beland?

Harvey:”Als persfotograaf in Londen heb je de mogelijkheid een breed scala aan gebeurtenissen en events over de hele nieuws- en entertainmentwereld te fotograferen. Mode is een groot onderdeel daarvan, zoals de BRIT Awards of de BAFTA’s — je weet dat je je moet voorbereiden voor de fashion weeks in de lente en herfst en dat je door het hele land moet reizen voor verschillende shows.”

Ik ben in de wereld van modefotografie beland door te werken voor Shutterstock, een van de grootste fotobureaus ter wereld. Dat heeft het ervoor gezorgd dat ik zowel catwalk shows als alledaagse persevenementen mag fotograferen.

Wat maakt een show zo speciaal?

”Ik denk dat de beste shows, de shows zijn die afwijken van de norm. Die echt uniek zijn en met kop en schouders boven de andere uitsteken. Dit kan op verschillende manieren: over the top outfits, gekke hoeden en make-up, iets anders aparts of een bijzondere locatie zoals een kerk.”

”Door de jaren heen leer je dat een show speciaal wordt wanneer een bepaald supermodel meedoet, dan ga je je verheugen op de outfit die ze zal dragen en hoop je dat het de volgende dag de krant zal halen.”

Kan je de eerste show die je hebt gefotografeerd nog herinneren? Is er veel sindsdien veel veranderd?

”Mijn eerste show kan ik me niet herinneren: ik fotografeer de London Fashion Week al twintig jaar, maar er is door de jaren heen wel veel veranderd. Het is moeilijker geworden om binnen te komen bij grote shows, door de komst van smartphones en social media staan fotografen voor verschillende uitdagingen en de ruimtes waar we in werken worden steeds kleiner.

Hoe is fotografie veranderd door de pandemie?

De mode is niet veranderd, de set is ook hetzelfde, maar het voelt alsof de ziel eruit is gezogen. In de pit hebben fotografen dezelfde plekjes, maar er zijn minder fotografen door de afstand die gehouden moet worden en doordat sommige fotografen niet mogen reizen wegens de reisrestricties. Net zoals bij zoveel andere situaties: wanneer het publiek weg is en de sfeer, anticipatie en spanning wordt aangetast, merk je echt het verschil.

Hoe vind je de juiste plek in de fotografen pit? Het lijkt altijd een wedstrijd wie het beste plekje krijgt, is dat nu moeilijker door het coronavirus?

Het liefst sta je vooraan in het midden, zodat je een perfect zicht hebt op de catwalk. Het is normaal gesproken wie het eerst komt wie het eerst maalt, sommige plekjes zijn voor de show al gemarkeerd. Wanneer er een algemeen centrum is, zijn de plekjes al een paar dagen voor de show aangewezen en weet je wat de rest van de week je plek is.

Het hebben van een andere aanpak kan ook bepalend zijn voor waar je staat — als je elke outfit wil fotograferen moet je centraal in het midden staan, maar als je een andere invalshoek hebt, dan heb je de vrijheid nodig om veel te kunnen bewegen, aan de zijkant van de pit. De coronamaatregelen hebben het aantal fotografen dat is toegestaan bij een show verminderd, dus er is niet zo veel druk om vroeg aan te komen en er is meer ruimte tussen de plekken van de fotografen.

Hoe heeft de pandemie in het algemeen invloed gehad op je werk?

Mijn baan is nu echt onherkenbaar. De alledaagse evenementen die ik normaal versla zijn geannuleerd of vertraagd en ik probeer momenteel te wennen aan het doen van meerdere opdrachten. De evenementenbranche is groot: grote sterren, groot publiek, grote evenementen, grote producties — deze zijn allemaal gestopt. De evenementen die ik heb verslaan zijn veel kleiner, met social distancing, mondkapjes en beperkte toegang.

Hoe krijg je zonder een gecentraliseerde London Fashion Week plek je foto’s dan zo snel mogelijk gepubliceerd?

Als fotograaf ben ik eraan gewend om alles op locatie te bewerken. Werken zonder een hub betekent dat we meer op afstand moeten bewerken, foto’s naar een editor moeten sturen, of zelf bewerken als de show afgelopen is.

Fotografeer je liever een catwalk show of een presentatie?

Het liefst fotografeer ik een catwalk show. Ik geniet van de show met alle lichten, het publiek en de sfeer — dat maakt elke show iedere keer weer uniek. Je lift mee op de energie van het publiek en hun anticipatie naar de show. Je weet direct wanneer het een goede show wordt.

Ontwerpers bedenken graag een unieke catwalk, maakt dat het moeilijker voor jou als fotograaf om de juiste foto te krijgen?

Het wordt lastiger als de catwalk niet recht op de fotografen afloopt, want dan heb je modellen die van meerdere kanten aan komen lopen, het publiek dat in de weg zit en ongelijke belichting. Maar ik hou er wel van wanneer ontwerpers out of the box denken en een uniek en apart element toevoegen aan de catwalk en dus ook aan de foto.

Wanneer is een catwalk foto geslaagd?

Ik denk dat een goede catwalk foto het moment perfect vastlegt: het model, de outfit, de show en de sfeer. Dan krijgt de lezer het gevoel dat hij erbij was. Van een fotografisch standpunt wil je dat de belichting klopt, de catwalk netjes en een outfit die er echt uitspringt — hoe gekker, hoe beter. Als je geluk hebt krijg je een model met zo een outfit en kan je het goed vastleggen, dan maak je een foto die de hele wereld over gaat en waar mensen dagenlang over praten.

Ben je van plan naar Milaan en Parijs te gaan voor een fotoshoot? Zo ja, of als je dat al eerder hebt gedaan, welke fashion week heeft dan je voorkeur?

In verband met de huidige regels rondom reizen naar het buitenland, ben ik niet van plan naar Parijs of Milaan af te reizen dit jaar. Ik heb in het verleden zowel in Parijs als Milaan de Fashion Week gefotografeerd en heb daar erg van genoten. Als ik een favoriet zou moeten kiezen, dan ga ik voor Parijs. Daar komen veel beroemdheden op af, en dat maakt mijn baan weer net iets leuker.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt door Georgia Oost.

Beeld: Anthony Harvey/Shutterstock