De Baan van… Rick Wegeling, Head of Retail bij Norah

Rick Wegeling is een echte retailveteraan. Sinds februari 2024 is hij fulltime Head of Retail bij Norah, een snel groeiende modeketen die in november van datzelfde jaar haar honderdste winkel opende. Voor deze rol werkte hij als Retail Area Manager bij Bestseller en als Senior Store Manager bij G-Star Raw. Wegeling’s carrière begon echter al in zijn tienerjaren, en zijn passie voor retail is sindsdien alleen maar gegroeid. Dankzij zijn rol bij Norah heeft hij deze passie naar nieuwe hoogten kunnen brengen. FashionUnited spreekt hem over zijn baan, de ontwikkelingen binnen Norah en zijn visie op de toekomst van de retailsector.

Hoe heeft uw loopbaan geleid tot uw rol als Head of Retail bij Norah?

“Mijn carrière begon op jonge leeftijd. Op mijn 18e stond ik al als storemanager in de winkel bij De Rode Winkel, een jeanszaak in Tiel. Dat was voor mij een bijzondere uitdaging, omdat ik vaak leiding gaf aan mensen die twee keer zo oud waren dan ikzelf. Maar het was ook het moment waarop ik veel leerde over leiderschap en het runnen van een winkel.”

“De eerste G-Star-franchisewinkel werd geopend bij dezelfde werkgever, en dat gaf me de kans om mijn kennis en ervaring naar een hoger niveau te tillen. Ik heb veel geleerd, wat me goed van pas kwam in mijn volgende stap als regiomanager bij G-Star. Ik ging van het werken in één winkel, destijds een shop-in-shop in de Bijenkorf, naar het aansturen van meerdere locaties, waar ik heb geleerd om breder te denken over hoe je winkels aanstuurt op verschillende locaties.”

“Daarna heb ik een aantal jaren als regiomanager bij Bestseller gewerkt, wat me nog meer verdieping gaf in het aansturen van grotere gebieden en teams. En toen kwam Norah: de perfecte plek om alles wat ik tot dan toe had opgebouwd, samen te brengen. Nu ben ik verantwoordelijk voor meer dan 100 winkels en werk ik samen met een team van 7 regiomanagers.”

Op 18-jarige leeftijd al manager. Hoe was dat?

"Het was een leerproces. Ik heb veel geleerd on the job, terwijl ik tegelijkertijd mijn retailopleiding afrondde. In die tijd had ik geweldige voorbeelden van ervaren managers. De retailwereld was toen wel anders, want dit was voordat e-commerce echt een rol begon te spelen. Het heeft me wel de basis gegeven voor mijn verdere carrière."

Wat zijn volgens u de belangrijkste trends in de retail op dit moment?

"Retail lijkt het zwaar te hebben, maar wij [Norah, red.] zien juist kansen, vooral op strategisch gekozen locaties tegen gunstige voorwaarden. Onze opening in Maastricht Centrum, waar we ons nieuwe winkelconcept presenteerden, is een voorbeeld van hoe er nog volop potentieel is voor groei. We hebben al veel nieuwe locaties gepland voor 2025, zoals in Sluis, Haren en Schijndel. Daarnaast krijgen sommige van onze bestaande winkels een nieuwe uitstraling of verhuizen naar grotere panden, zoals in Deventer, waar we van een kleinere naar een grotere locatie verhuizen. Zo zien we veel potentie om verder te groeien in het land.”

“Terwijl veel traditionele retailers slechts seizoensgebonden collecties aanbieden, zorgen wij ervoor dat er elke week iets nieuws is. Dit houdt de winkels interessant voor klanten en zorgt ervoor dat ze vaak terugkomen. Het is een manier om klanten te binden en de dynamiek van onze winkels levendig te houden. Veel van onze klanten zijn vaste klanten die vaak terugkomen. We moeten ervoor zorgen dat we hen geïnteresseerd houden in wat we doen, en dat doen we op verschillende manieren. We houden bijvoorbeeld onze website up-to- date en sturen regelmatig e-mails naar onze klanten met nieuwe collecties. Door wekelijks iets nieuws aan te bieden, blijven we de interesse van onze klanten vasthouden.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De nieuwe Norah-winkel in Maastricht (muntstraat) centrum Credits: Norah

Wat inspireert u het meest aan uw werk bij Norah?

"De snelheid en dynamiek. Omdat we alles in eigen beheer doen, kunnen we snel schakelen en inspelen op trends. Een hoogtepunt was dat we vorig jaar de prijs voor beste retailer in damesmode wonnen. Dat was niet alleen een erkenning voor onze winkels, maar gaf ons werkgeversmerk ook een enorme boost. Het motiveert ons om met de juiste mensen te werken en verder te groeien."

Welke vaardigheden zijn essentieel voor iemand in de rol van Head of Retail?

"Een combinatie van een commerciële mindset en empathisch vermogen. Je moet kansen kunnen signaleren en benutten, maar ook begrijpen wat mensen binnen je team nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast is een analytische blik belangrijk om prestaties en trends goed te kunnen beoordelen."

"Wat mijn functie zo mooi maakt zijn de raakvlakken met andere afdelingen, waaronder merchandise, marketing en logistiek. Samen letten we goed op de details, want het zijn juist de kleine dingen die het succes van de winkel bepalen. ‘Retail is detail.’”

Hoe ziet een typische werkdag eruit in uw functie als Head of Retail?

"Geen enkele dag is hetzelfde. Ik verdeel mijn tijd tussen ons hoofdkantoor (in Alkmaar) en het bezoeken van onze winkels. Aan het begin van de week ben ik vaak op kantoor om af te stemmen met alle afdelingen. Later in de week ben ik vaak onderweg, bijvoorbeeld om nieuwe locaties te bekijken of bestaande winkels te bezoeken. Zo blijf ik feeling houden met wat er speelt op de winkelvloer. In onze winkels gebeurt er veel, en we zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. We werken bijvoorbeeld samen met het recruitmentteam om de juiste mensen aan ons te binden.”

“We besteden daarnaast ook veel tijd aan het invullen van onze nieuwe winkels. Dit is erg belangrijk. We willen niet alleen dat de winkel vol staat met producten om genoeg capaciteit te bieden, maar ook dat het er uitnodigend uitziet. Winkelinrichting is daardoor erg analytisch; we zorgen ervoor dat de winkel op de juiste manier wordt ingedeeld. Samen met de verschillende afdelingen bekijken we of het interieur commercieel aantrekkelijk is, maar ook visueel goed oogt.”

Wat heeft u het meeste verrast in uw rol bij Norah?

"Wat mij verrast heeft is dat er met meer dan 100 winkels in Nederland nog steeds groeimogelijkheden zijn. Fysieke winkels zijn nog steeds relevant als je goed onderzoek doet naar commerciële locaties."

Zijn er misverstanden of vooroordelen over jouw werk die je wilt rechtzetten?

"Soms worden we als een 'stille reus' gezien, maar dat beeld klopt niet meer. We werken er hard aan om zichtbaarder te worden, bijvoorbeeld door de media vaker op te zoeken en ons nieuwe concept op prominente locaties uit te rollen."

Welke tip zou u geven aan mensen die een carrière in retailmanagement overwegen?

“Zorg dat je passie hebt voor het vak, want daardoor word je succesvol.”