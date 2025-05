Duran Lantink wint Mode Stipendium 2025

Ontwerper Duran Lantink is de winnaar van het Mode Stipendium 2025. Dat werd vanavond bekendgemaakt tijdens de uitreiking in de kerk van kunstenaarsdorp Ruigoord, nabij Amsterdam.

Samenvatting Duran Lantink wint het Cultuurfonds Mode Stipendium 2025, bestaande uit 50.000 euro en een trofee.

Lantink staat bekend om zijn duurzame upcycling ontwerpen en heeft internationale erkenning gekregen. In april 2025 is hij creatief directeur geworden bij Jean Paul Gaultier.

De prijs wordt gezien als een springplank naar Parijs, waar Lantink impact wil maken.

Het Cultuurfonds Mode Stipendium bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, beschikbaar gesteld door een anonieme schenker, en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted Noten. De Dutch Fashion Foundation is partner in de uitvoering van het stipendium en begeleidt de selectie en presentatie van de prijs. De jury selecteerde Lantink al in november 2024. Het prijzengeld besteedde hij aan zijn show ‘Duranimal’, die afgelopen maart werd gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week.

Lantink is een Nederlandse modeontwerper die bekendstaat om zijn avant-gardistische en duurzame ontwerpen. Hij begon zijn carrière met het upcyclen van vintage en onverkochte kledingstukken van luxe merken, waarmee hij unieke, gereconstrueerde stukken creëerde. Zijn werk heeft internationale erkenning gekregen, met beroemdheden zoals Beyoncé, Doja Cat en Janelle Monáe die zijn creaties dragen. In 2024 ontving Lantink de Karl Lagerfeld Special Jury Prize van LVMH, en in 2025 won hij de International Woolmark Prize. In april 2025 werd de ontwerper benoemd tot creatief directeur van het Franse modehuis Jean Paul Gaultier.

Cathelijne Broers, directeur het Cultuurfonds reageert: “Duran Lantink is een modeontwerper en kunstenaar van wereldformaat. Zijn experimentele, duurzame upcycling en maatschappijkritische ontwerpen kleden zowel beroemdheden als Beyoncé als kwetsbare transvrouwen in Zuid-Afrika. Dit maakt hem een inspirerend rolmodel in de mode-industrie en de ideale winnaar van het Cultuurfonds Mode Stipendium. Ik ben blij dat de prijs een springplank naar Parijs heeft kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd, Duran!”

Angélique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation vult aan: “Duran Lantink is internationaal alom geprezen met woorden als rebel, visionair, non- conformist, een fearless original, en dit alles met dat ene belangrijke ingrediënt: humor. Hij wist zich op Nederlandse bodem in vijf jaar tijd te ontwikkelen tot de creatieve komeet die nu door internationale barrières knalt en in Parijs als de nieuwe énfant terrible mag gaan schitteren bij een legendarisch modehuis. De uitreiking van het veertiende Cultuurfonds Mode Stipendium was een feest voor intimi, een prachtige terugblik op en viering van zijn indrukwekkende oeuvre. Als nieuwste vaandeldrager van de Nederlandse mode doet Duran Lantink zijn voorgangers eer aan.”

Lantink, ontvanger 14de Cultuurfonds Mode Stipendium, reageert dankbaar: “Ik ben enorm dankbaar voor de toekenning van het Cultuurfonds Mode Stipendium, het is een geweldige steun voor mij en mijn team. Die support heb je ook echt nodig om op het niveau van Paris Fashion Week impact te maken. Los daarvan betekent het feest van de uitreiking heel veel voor mij, om samen met iedereen die aan mijn avontuur - mijn droom - heeft bijgedragen te vieren dat het is gelukt! Impact maken, het kan gewoon!”

Ter gelegenheid van de toekenning is vanaf donderdag 8 mei werk van Lantink te zien in de online Cultuurfonds Mode Stipendium Virtual Gallery.

Over het Cultuurfonds Mode Stipendium

Het Mode Stipendium is sinds 2011 een initiatief van een anonieme schenker via het Cultuurfonds, voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs is bedoeld voor gevorderde Nederlandse ontwerpers die met een eigen signatuur nationaal en internationaal het modebeeld mede bepalen. Het stipendium biedt hen ruimte voor verdere groei van hun label.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Camiel Fortgens, Mohamed Benchellal, Maison the Faux, Claes Iversen, Spijkers & Spijkers, Jan Taminiau en Iris van Herpen.