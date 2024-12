Eva Faict nieuwe Country Manager Amazon voor België en Nederland

Eva Faict, de huidige Country Manager van Amazon België, zal vanaf 1 januari 2025 ook de verantwoordelijkheid voor Nederland op zich nemen. In deze nieuwe functie zal ze nauw samenwerken met het team in Amsterdam, Den Haag en het sorteercentrum in Rozenburg. Dit werd aangekondigd in een persbericht van Amazon. Faict volgt Roeland Donker op, die na meer dan 12 jaar zijn carrière bij Amazon heeft afgesloten.

Faict is geboren in Gent en heeft een Masterdiploma in Toegepaste Economie van de Universiteit Leuven (KUL, Campus Brussel). Ze begon haar carrière bij Amazon in 2015 als Retail Operations Lead voor Books in Londen, na eerdere functies bij Deloitte en Accenture. In 2017 verhuisde ze naar Luxemburg, waar ze de lancering van 'Delivery Experience' en 'Prime' voor Amazon.com.tr en Amazon.nl leidde. In 2022 was Faict verantwoordelijk voor de lancering van Amazon in België en werd ze Country Manager voor het land. In deze rol leidde ze de uitbreiding van het assortiment en verbeterde ze de klantervaring in België.

"Ik ben enorm enthousiast en vereerd om de kans te krijgen ons bedrijf in Nederland te leiden, en ik ben blij om samen te werken met het gepassioneerde en getalenteerde Nederlandse team in Amsterdam, in Den Haag en in ons sorteercentrum in Rozenburg. Het is inspirerend om de innovatieve aanpak van het team te zien om onze klanten in Nederland te verrassen met onder andere snelle, gemakkelijke bezorgopties en een breed assortiment met scherpe prijzen. Ik ben erg enthousiast om deze rol op me te nemen, in de wetenschap dat we in de toekomst nog veel meer kansen hebben om klanten en partners te verrassen.", aldus Eva Faict, Country Manager van Amazon.com.be en Amazon.nl.