Ex-directeur Moam Martijn N. vervolgd om tien zedenfeiten

Het is inmiddels al ruim drie jaar sinds modeondernemer Martijn N. is opgepakt vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Deze maand begint de rechtszaak die vervolgens tot stand is gekomen. N. wordt vervolgd voor tien zedenfeiten en een poging tot zware mishandeling, zo melden diverse media.

Modeondernemer N. raakte in opspraak door een onderzoeksartikel van het NRC en Het Parool in 2021. In dit artikel, dat op basis van gesprekken met 146 betrokkenen, meerdere documenten en getuigenverklaringen tot stand kwam, werd hij beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen dateren uit de periode tussen 2010 en 2020.

N. studeerde aan modeschool AMFI en richtte later zijn eigen modestichting op genaamd MOAM. Deze stichting is inmiddels opgehouden te bestaan. De onthullingen over N. zetten meerdere onderzoeken in gang. Zo komt er een spotlight te staan op AMFI doordat (oud)studenten aangeven dat de cultuur op de school onveilig is. Dit komt later ook uit een onafhankelijk onderzoeksrapport. De school belooft verbeteringen.