Farfetch Limited benoemt nieuwe CFO

Online modeplatform Farfetch benoemt Tim Stone tot nieuwe Chief Financial Officer, zo maakt Farfetch Limited bekend in een persbericht. Stone treedt per 1 september in dienst en volgt hiermee Elliot Jordan op, die eind augustus het bedrijf verlaat.

Stone brengt uitgebreide ervaring met zich mee. Zo werkte hij bij diverse marktplaats- en technologieplatformbedrijven. De nieuwe CFO heeft meer dan 20 jaar leidinggevende financiële functies bekleed bij Amazon. Daarnaast zat hij op de CFO-stoel bij Ford Motor Company.

“Dit is een prachtig moment om bij Farfetch te komen werken. Het bedrijf leidt met succes de digitalisering van de luxe mode-industrie en plaatst het in het hart van een wereldwijde groeimarkt voor de lange termijn. Met een focus op onze klanten en partners in de sector, winstgevende groei en operationele uitvoering, zijn we goed gepositioneerd om vrij kasstroom te generen. Ik ben Neves dankbaar voor de kans om deel uit te maken van het team en kijk uit naar vele jaren van succes samen”, aldus Stone over zijn aanstelling, in het persbericht.

“Ik ben verheugd om Stone te verwelkomen”, schrijft José Neves, oprichter, voorzitter en CEO van Farfetch, in het persbericht. “Zijn meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van een toonaangevende consumentenmarkt met een focus op het leveren van winstgevende, duurzame groei zijn een ideale match voor dit volgende hoofdstuk in het traject van Farfetch. Dit is bij uitstek een periode van uitvoering bij Farfetch en hij zal er mede voor zorgen dat we de komende jaren de best mogelijke financiële prestaties leveren. Daarnaast wil ik Jordan nogmaals bedanken voor al zijn bijdragen en wens hem het allerbeste voor de toekomst.”