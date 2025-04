Forbes erkent Marie Adam-Leenaerdt als een van Europa's meest veelbelovende talenten

Belgische modeontwerpster Marie Adam-Leenaerdt behoort tot de meest veelbelovende talenten van Europa. Dat blijkt uit de prestigieuze Europese ranglijst 30 Under 30 van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Forbes 30 Under 30 wordt jaarlijks samengesteld op basis van criteria zoals financiering, omzet, invloed, creativiteit en maatschappelijke impact.

Marie Adam-Leenaerdt: Van kunstschool La Cambre tot Bergdorf Goodman

Adam-Leenaerdt is een modetalent om in de gaten te houden, schrijven vakmensen al jaren. Zo werd ze genomineerd voor de prestigieuze LVMH Prize en won de prijs voor 'Emerging Talent of the Year' bij de Belgian Fashion Awards 2024.

Adam-Leenaerdt studeerde pas in 2020 af aan de Brusselse kunst- en designschool La Cambre. Na haar afstuderen werkte ze voor modehuizen in Parijs, waaronder Balenciaga en Givenchy. In 2022 lanceerde ze haar gelijknamige label. Een jaar later maakte ze haar debuut tijdens de Paris Fashion Week.

Het werk van Adam-Leenaerdt valt op door haar conceptuele benadering van mode. Zo gebruikt ze alledaagse objecten, zoals servetten en tafelkleden, en verwerkt ze die tot gewilde jurken.

De kleding van Marie Adam-Leenaerdt is te koop bij verschillende luxe webshops, waaronder Net-a-Porter, Bergdorf Goodman, Ssense en Moda Operandi. In februari 2025 presenteerde Adam-Leenaerdt haar vijfde show tijdens de Paris Fashion Week.