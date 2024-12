Gymshark CFO Mathew Dunn treedt af

De financieel directeur (Chief Financial Officer of CFO) van Gymshark, Mathew Dunn, heeft het snelgroeiende Britse sportmodemerk na minder dan twee jaar verlaten. Dit deelt een woordvoerder van Gymshark in een statement aan FashionUnited. Het vertrek van Dunn komt in een tijd waarin het sportmerk bezig is met internationale uitbreiding.

Dunn kwam in december 2022 bij Gymshark werken. Eerder was hij Chief Operating Officer en Chief Financial Officer van online retailer Asos.

Een woordvoerder van Gymshark deelt: "Mat Dunn was van december 2022 tot november 2024 in dienst als financieel directeur. In die tijd heeft Mat een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van onze financiële en commerciële functies, en we danken hem voor alles wat hij heeft bijgedragen.”

Zijn vertrek volgt op een periode waarin Gymshark druk bezig is met het uitbreiden van zijn winkels. De sportkledingspecialist opent in het voorjaar van 2025 de eerste Nederlandse winkel in Amsterdam.