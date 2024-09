Haider Ackermann nieuwe creatief directeur Tom Ford

Een opmerkelijke benoeming: Haider Ackermann is de nieuwe creatief directeur bij Tom Ford. Eerder dit jaar werd hij nog benoemd als creatief directeur bij Canada Goose, maar het is onduidelijk of hij deze rol blijft vervullen. Ackermann toont voor het eerst zijn kunnen voor Tom Ford tijdens de FW25 modeweken, zo is in het persbericht van Tom Ford te zien.

“Het is met enorme trots dat ik de nalatenschap van Tom Ford, een man die ik al heel lang bewonder en waar ik het grootste respect voor heb, zal eren,” aldus Ackermann in het statement. Ook oprichter Tom Ford zelf is enthousiast over de aanstelling. “Ik ben al lang een grote fan van Haiders werk. Ik vind zowel zijn vrouwen- als mannenmode even boeiend. Hij is een ongelooflijke colorist, zijn kleermakerswerk is scherp en bovenal is hij modern. We delen veel van dezelfde historische referenties en ik ben erg benieuwd wat hij met het merk gaat doen. Ik vermoed dat ik de eerste zal zijn die opstaat om te applaudisseren na zijn show in maart.”

Ackermann werkte hiervoor bij onder andere Berluti en Maison Ullens en ontwierp hij een gastcollectie voor Jean Paul Gaultier. Hij heeft ook nog zijn eigen gelijknamige merk.

“We zijn verheugd Haider Ackermann te verwelkomen bij Tom Ford,” aldus William P. Lauder, executive chairman van Estee Lauder Companies Inc., in een verklaring aan Vogue Business: “Haiders benoeming versterkt onze ambities voor dit enorm succesvolle merk. Zijn unieke en inzichtelijke visie zal de wereldwijde impact van het huis op mode en cultuur verder vergroten.”

Tom Ford kwam recent zonder creatief directeur te zitten. Peter Hawkings stopte na een jaar aan het hoofd van het merk. Hij volgde naamgever Tom Ford op.