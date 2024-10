Heeft Hedi Slimane zijn toekomst na Celine al uitgestippeld?

Het was een van de snelste wisselingen in de modegeschiedenis. Op woensdag bevestigde Celine de maandenlange geruchten en kondigde aan dat Hedi Slimane de functie als creatief directeur van het Franse modehuis neerlegt. Slechts enkele uren later werd zijn opvolger bekendgemaakt. Zijn opvolger, Michael Rider, nam niet alleen de visie van het huis over, maar leidde ook de aandacht van de industrie af van Slimane, zij het tijdelijk. Een duidelijk contrast met toen de modeontwerper zeven jaar geleden bij het merk begon.

Toen Slimane in 2018 bij Celine kwam, koesterden velen nog warme herinneringen aan de creaties van Phoebe Philo, die kort daarvoor het modehuis had verlaten. Philo had tijdens haar periode bij Celine een enorm loyale schare fans opgebouwd, die vaak 'Philophiles' werden genoemd. Deze bewonderaars waren trouw aan een van de weinige ontwerpers die kleding creëerden voor vrouwen in alle lagen van de bevolking.

De angst dat Slimane elk spoor van 'Philo-ismen' bij Celine zou uitwissen, bleek snel gegrond. De ontwerper heeft altijd de voorkeur gegeven aan een Peter Pan-benadering, achter verloren jongens en meisjes aan in plaats van hun ouders. Eerst verwijderde hij de social media-accounts van het merk, daarna schrapte hij de accent aigu uit Céline en vervolgens kwam zijn eerste collectie voor lente/zomer 2019.

Voor degenen die hadden gehoopt dat Slimane de codes van Philo zou respecteren, was zijn debuut een herinnering aan het feit dat Slimane altijd trouw is gebleven aan zijn eigen esthetiek. Hij volgde een vertrouwd patroon, dat hij eerder had geïntroduceerd tijdens zijn tijd bij Dior Homme en later bij Saint Laurent, waar hij eveneens het ‘Yves’ uit de naam verwijderde.

Hoewel zijn ongepolijste, slanke rock-'n-roll-esthetiek aanvankelijk sceptisch werd ontvangen, keerden veel critici snel terug van hun standpunt. De mode-industrie – en de wereld in het algemeen – was echter drastisch veranderd in de jaren waarin Slimane zich vooral met fotografie bezighield. Alleen Slimane leek zich hier niets van aan te trekken.

Celine SS19 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“In één avond blies hij alles wat Celine was op en spoelde het weg. Zijn naam mag dan niet op het label staan, maar in elk ander opzicht zou het merk net zo goed Hedi Slimane kunnen zijn,” schreef journalist Robin Givhan voor de Amerikaanse krant ‘Washington Post’ na zijn debuut, waarmee hij een stemming weerspiegelde die bijna unaniem de herintroductie veroordeelde van een mode - inclusief mannenmode - die ze ooit hadden geprezen. Of zijn eerste collectie slechts een provocatie was of dat hij de kritiek ter harte had genomen, valt nog te bezien, maar slechts één seizoen later verlegde hij zijn focus van de rock-'n-roll-scene in Los Angeles, waar hij al jaren zowel visueel als fysiek gevestigd was, terug naar zijn geboortestad - Parijs.

Het tijdperk van het archief

Deze verandering ging niet alleen gepaard met een nieuwe stijl die door het publiek werd bejubeld, maar ook met een versie van Slimane die eigenlijk een eerbetoon was aan een Céline-archief. Dit was echter niet dat van de recente geschiedenis van het merk, maar dat van oprichter Céline Vipiana. Plotseling werd ook de vaak en luid bekritiseerde logoverandering opnieuw geëvalueerd, aangezien het originele logo van het merk, net als dat van Slimane, afzag van het accent.

Uiteindelijk maakte de ontwerper voor herfst/winter 2019 een verrassende en langverwachte ommekeer en keerde hij terug naar de roots van het merk - lang voor de overname door LVMH - en richtte hij zich op het opnieuw uitvinden van de look van de Parijse bourgeoisie van de jaren 70 en 80. In plaats van microrokjes waren er opeens culottes en versierde mini-jurkjes maakten plaats voor zijde. En hoewel hij misschien niet helemaal afscheid kon nemen van zijn synonieme skinny jeans, werden ze dit keer gecombineerd met capes, blazers en laarzen in omgekeerd lam.

Celine FW29 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat volgde na zijn eerste jaar bij het merk was niet alleen een wereldwijde pandemie, sindsdien heeft hij min of meer afscheid genomen van de catwalks en zich in plaats daarvan gericht op videopresentaties op verschillende locaties, lang nadat de meeste ontwerpers zijn teruggekeerd naar een normaal showformaat, maar ook een mix van zijn pas ontdekte smaak voor de bourgeoisie en een blijvende flair voor rockglam.

Celine FW21 & SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het was een visie die niet alleen, in tegenstelling tot die van Phoebe Philo, gericht was op een jongere generatie, wat misschien het best wordt benadrukt door het gebruik van getuigenissen - die van Philo was wijlen schrijfster Joan Didion en die van Slimane was model Kaia Gerber of K-popster Lisa (Blackpink) - maar die ook voldeed aan de hoop en beloften die LVMH had gedaan toen hij werd aangenomen.

Zoals US Vogue rapporteert, heeft LVMH tijdens haar jaarlijkse rekeningenconferentie in januari 2018, kort na Slimane's aanstelling, duidelijk haar doelstelling voor zijn ambtstermijn bij het merk aangegeven: twee tot drie miljard euro, misschien meer, binnen vijf jaar. Op dat moment werd de omzet van Celine geschat op een half miljard tot een miljard. Met een omzet van nu ongeveer 2,5 miljard euro heeft Slimane duidelijk zijn doel bereikt, niet in de laatste plaats dankzij de introductie van verschillende categorieën die voorheen niet bestonden voor het merk, zoals herenkleding, parfum en binnenkort ook beauty.

Onder Slimane's leiding is Celine uitgegroeid tot het op twee na grootste merk in de LVMH-portefeuille, alleen Louis Vuitton en Dior zijn nog sterker, en dus rijst nu de vraag waarom het contract van de ontwerper, dat slechts beperkt was tot zes jaar, niet is verlengd.

Probeert Slimane Chanel te veroveren?

Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag, maar er zijn weinig dingen waar de mode-industrie meer van houdt dan een beetje speculatie, vooral in een tijd waarin er een ongewoon hoog aantal creatieve functies wordt aangeboden. Dries Van Noten en Alberta Ferretti zijn allebei op zoek naar hun opvolgers en de geruchten over aanstaande veranderingen bij Fendi, Margiela en Gucci zijn zo luid dat ze moeilijk te negeren zijn. Ongeacht of Slimane deze geruchten in de afgelopen seizoenen opzettelijk heeft aangewakkerd of niet, lijkt zijn laatste collectie voor Celine meer dan ooit op een auditie voor wat ongetwijfeld de meest begeerde - en dus vacante - positie in de mode-industrie is: de troon bij Chanel.

Met zijn laatste collectie voor lente/zomer 2025, die een paar dagen geleden in een video werd gepresenteerd, bracht Slimane een nostalgisch eerbetoon aan de verfijnde elegantie van de Franse zomer van de jaren zestig. Volgens de shownotities liet de ontwerper zich inspireren door 'La Chamade' van schrijfster Françoise Sagan en iconische Franse stijliconen uit die tijd, zoals Françoise Hardy en France Gall.

Slimane herinterpreteert deze klassieke esthetiek door middel van een verscheidenheid aan tijdloze kledingstukken, waaronder geplooide rokken, gestreepte tops gecombineerd met rokken met lovertjes en geborduurde twin sets. Het ligt voor de hand dat Slimane's collectie sterk is geïnspireerd op de vroege jaren 1960, toen de ontwerpen van Coco Chanel wereldwijde symbolen van elegantie werden, en daarom maken ook korte tweedpakken hun opwachting. De verwijzing naar Chanel bleef echter niet onopgemerkt en de vergelijking drong zich op, vooral door Slimane's gebruik van kraagloze jasjes en bloemmotieven die doen denken aan Chanel's iconische camelia, zij het met een Celine, of beter gezegd Slimane, twist.

Celine SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De geruchten dat hij zou kunnen overstappen naar het andere traditionele modehuis, dat begint met een C, hebben deze voorstelling meteen aangewakkerd. Maar als je beter kijkt, houden de hardnekkige geruchten over zijn toekomst bij Chanel al opvallend lang aan. Zelfs toen Karl Lagerfeld in 2019 overleed, dachten velen dat het mogelijk was. Slimane was immers een van de weinige ontwerpers die Lagerfeld zelf bij naam erkende. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn uiterlijk en lichaam radicaal veranderde, alleen maar om te passen in de kleine, slank gesneden silhouetten die Slimane promootte bij Dior Homme.

Maar het is niet alleen Lagerfelds drastische gewichtsverlies om iets te dragen dat door Slimane is ontworpen, of een Chanel-achtige collectie bij Celine, dat zijn toekomst aan het roer van het Franse luxemerk denkbaar maakt. Het is zijn bijna obsessieve aandacht voor detail en zijn behoefte aan creatieve controle, iets wat hij en Lagerfeld gemeen hadden. Dit komt het best tot uiting in zijn rol bij Celine. Daar ontwierp hij niet alleen de kleding als artistiek directeur, maar als creatief en image director stuurde hij ook alle andere beslissingen, van campagneshoots tot winkelinrichting.

Uiteindelijk is de mogelijke toekomst van Slimane nog steeds onduidelijk en vertrouwt Chanel sinds het vertrek van Virginie Viard op haar eigen designteam. Het valt nog te bezien of hier binnenkort verandering in komt, aangezien Slimane zich nu bij het huis zou kunnen aansluiten. Wat wel zeker is, is dat hoewel Chanel waarschijnlijk geen grote naamsveranderingen of rebrandings zal meemaken, het merk nog steeds een enorm archief heeft - en een waar Slimane al erg vertrouwd mee lijkt te zijn. Bovendien is tweed misschien niet bepaald favoriet bij de rock-'n-roll scene, maar als iemand ze zover kan krijgen dat ze leer inruilen voor de wollen stof, dan is het waarschijnlijk Hedi Slimane.