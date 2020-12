Jaaroverzicht: De stoelendans van creatief directeuren in 2020

Hoewel de focus van velen tijdens 2020 lag op de corona-pandemie gebeurde er ook nog een heleboel wat niet corona-gerelateerd was. Zo wisselde een flink aantal ontwerpers van merk. Bent u het overzicht kwijt van wie waar heen ging? FashionUnited zet het op een rij.

Januari - Yolanda Zobel verlaat Courrèges, wordt later opgevolgd door Nicolas di Felice

Na krap twee jaar stapt Yolanda Zobel uit bij modehuis Courrèges. De beslissing werd gezamenlijk door het modehuis en de ontwerper gemaakt. Zobel wil zich focussen op andere creatieve projecten. Het duurt tot september van 2020 totdat de opvolger van Zobel bekend wordt gemaakt: Nicolas di Felice . Felice meldt in een statement dat hij altijd van het modehuis heeft gedroomd. Voor zijn aanstelling bij Courrèges was hij onder andere werkzaam bij Balenciaga, Louis Vuitton en Dior.

Februari - Raf Simons wordt co-creatief directeur bij Prada en Olivier Theyskens naar Azzaro

Februari begint met het nieuws dat Belgische ontwerper Olivier Theyskens de stap maakt naar Azzaro. De ontwerper heeft ervaring bij onder andere Nina Ricci, Theory en Rochas, maar heeft ook nog steeds zijn eigen merk dat hij in 2016 nieuw leven inblies. Theyskens zal dan ook blijven werken aan zijn eigen merk, naast zijn functie bij Azzaro.

Wie ook voor zijn eigen merk blijft werken naast zijn nieuwe aanstelling is Belg Raf Simons. Simons wordt in februari aangekondigd als co-creatief directeur van Prada. Samen met Miuccia Prada zal hij de nieuwe collecties gaan ontwerpen. Simons werd in eerste instantie genoemd in mediaberichten voor het modehuis Miu Miu, wat onder de Prada Group valt, maar in februari komt dan toch de bevestiging dat Simons naar Prada gaat.

Maart - Johnny Coca vertrekt bij Mulberry, sluit zich later aan bij Louis Vuitton

Johnny Coca, de creatief directeur bij Mulberry, vertrekt eind maart bij het Britse tassenmerk. Maar twee maanden later blijkt dat hij de overstap maakt naar Louis Vuitton.

Mei - Tom van Dorpe naar The Kooples

Het is een goed jaar voor de Belgen. Belg Tom van Dorpe wordt aangesteld als creatief directeur van modemerk The Kooples in juni van 2020.

Juni - Rebekka Bay nieuwe creatief directeur van Marimekko

Het bekendste Finse merk Marimekko heeft een nieuwe creatief directeur. Rebekka Bay neemt de functie op zich. De ontwerper heeft daarvoor ervaring opgedaan bij Everlane, Cos, Gap en Uniqlo.

Juli - Sébastien Meunier stapt op bij Ann Demeulemeester

Na tien jaar bij Ann Demeulemeester stapt Sébastien Meunier op. De ontwerper werd nog getraind door Demeulemeester zelf. Zijn vervolgstappen zijn niet bekend.

Oktober - Glenn Martens naar Diesel, twee nieuwe co-creatief directeuren bij Joseph en drie bij Aigle

Een, twee, drie. In oktober vinden een aantal bijzondere aanstellingen plaats. Allereerst wordt Glenn Martens , van het cultlabel Y-Project, aangesteld als creatief directeur bij Diesel. De twee kennen elkaar al enkele jaren, want Martens ontwierp in 2018 al een collectie voor het Red Tag Project van Diesel. Ook bijzonder: Martens wordt de eerste creatief directeur van het merk ooit. Hij blijft naast zijn werk voor Diesel ook ontwerpen voor Y-Project

Luxe modehuis Joseph gaat niet voor één creatief directeur maar voor twee. Het merk stelt Anna Lundbäck Dyhr en Frederik Dyhr aan als creatief directeuren. Op dat moment werkt Lundbäck Dyhr al sinds 2018 bij het merk.

Het Franse merk Aigle gaat zelfs nog een stap verder en stelt drie mensen aan als creatief directeur. Het gaat om het trio van Études Studio: Aurélien Arbet, Jérémie Égry and José Lamali. Omdat de artistieke leiding niet meer door één persoon wordt gegeven, maar door een trio, noemt Aigle de ontwerpers toepasselijk de nieuwe creatieve directie.

November - Lawrence Steele naar Aspesi

Oud Marni creatief directeur Lawrence Steele maakt aan het einde van het jaar de overstap naar Aspesi. Steele heeft onder andere ervaring bij Moschino en Prada.

December - Natacha Ramsay-Levi stapt op bij Chloé, wordt opgevolgd door Gabriela Hearst

Na vier jaar van dienst bij Chloé stapt Natacha Ramsay-Levi in december op als creatief directeur van het modehuis. De ontwerper geeft aan anders tegen haar toekomst aan te kijken en nieuwe kansen na te willen jagen. Op het moment dat het vertrek van Ramsay-Levi wordt aangekondigd door Chloé worden nog geen uitspraken gedaan over haar opvolger, maar enkele dagen later blijkt Gabriela Hearst de taak op zich te nemen.