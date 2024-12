John Galliano verlaat Maison Margiela

Na tien jaar samenwerking verlaat de Britse ontwerper John Galliano het Parijse modehuis Maison Margiela. De ontwerper vertrekt na “tien inspirerende, emotionele en succesvolle jaren,” zo meldt een persbericht van Maison Margiela. Wie zijn opvolger wordt of wat Galliano’s volgende stappen zijn, is nog niet bekend.

Renzo Rosso, CEO van OTB Group, het moederbedrijf van Maison Margiela, reageerde lovend op de samenwerking: “Werken met John was een van de belangrijkste en meest invloedrijke ervaringen in mijn leven. Hij heeft me begeleid, zijn visie gedeeld en me cultureel verrijkt. Dankzij hem kon ik die visie en cultuur verder verspreiden binnen de groep. Ik voel me bevoorrecht om met twee iconen, Martin Margiela en John Galliano, te hebben gewerkt. Martin zette het huis op de kaart als een icoon, en John bracht het naar een nieuw niveau als het meest vooruitstrevende couturehuis ter wereld.”

Maison Margiela werd in 1988 opgericht door de Belgische ontwerper Martin Margiela. Sindsdien staat het modehuis bekend om zijn avant-gardistische ontwerpen en experimentele benadering van mode.

Galliano verlaat Margiela na tien jaar

Galliano kwam tien jaar geleden bij Maison Margiela, na zijn gedwongen vertrek bij Dior in 2011. Dit ontslag volgde op antisemitische uitspraken die hij deed in een Parijse bar, waarvoor hij later werd veroordeeld en een boete kreeg. Ook zijn rol bij zijn eigen merk verloor hij in die periode.

Bij Maison Margiela werkte Galliano samen met het team en de OTB Group aan het heruitvinden van het modehuis. Volgens Rosso hebben deze tien jaar intensieve samenwerking, indrukwekkende shows, artistieke installaties en bijzondere collecties de basis gelegd voor de toekomst van Maison Margiela.

Galliano zelf sprak zijn dankbaarheid uit: “Ik ben Renzo Rosso dankbaar voor het grootste cadeau: de kans om artistiek directeur te worden bij dit bijzondere huis. Deze kans gaf me de mogelijkheid om mijn creatieve stem terug te vinden op een moment dat ik die kwijt was. Tien jaar later ben ik voor altijd dankbaar voor de veilige ruimte die hij creëerde, waar ik opnieuw creatief kon zijn, en voor zijn onuitputtelijke steun. Ik blijf boeten voor mijn fouten, maar zal nooit stoppen met dromen.”

Maison Margiela Artisanal 2024. Credits: Courtesy Otb Group

Editor's Note: Dit artikel is woensdag 11 december om 18:07 aangepast na ontvangst van een persbericht van Maison Margiela.