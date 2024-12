Julian Klausner benoemd als creatief directeur bij Dries van Noten

Het hoge woord is er eindelijk uit: Modehuis Dries van Noten heeft Julian Klausner aangesteld als nieuwe creatief directeur. Het modehuis deelt dit zelf mee.

Klausner zal zowel de dames- als herencollecties ontwerpen. Hij is een bekende van het modehuis, aangezien hij al sinds 2018 bij Dries van Noten werkt. De verwachting dat het modehuis iemand van binnenuit zou promoten tot creatief directeur is dan ook uitgekomen. Zijn eerste damescollectie wordt gepresenteerd op 5 maart 2025.

“Dankzij de jaren die hij heeft gewerkt bij Dries van Noten is Julian Klausner de natuurlijke connectie tussen het verleden en de toekomst”, aldus het bericht.

Nieuwe creatief directeur bij Dries van Noten: Julian Klausner

“Ik ben enorm verheugd om de volgende seizoenen te leiden terwijl we een nieuw hoofdstuk beginnen voor het modehuis”, aldus Klausner in het bericht. “Het onvergelijkbare erfgoed dat Dries achterlaat is monumentaal en is een eindeloze bron van inspiratie." Ik zie er naar uit om nieuwe uitdagingen aan te gaan terwijl we het erfgoed eren.”

Oprichter Dries van Noten uit zijn steun in het persbericht: “ Ik heb compleet vertrouwen in Julian’s creativiteit en visie. Hij is niet alleen een getalenteerde ontwerper, maar ook een logische keuze om het modehuis over te nemen na mijn vertrek. Zijn begrip van het merk en zijn waarden zullen een goede transitie en een mooie toekomst verzekeren.”

Julian Klausner heeft gestudeerd aan La Cambre en heeft een bachelor en mastersdiploma in mode-ontwerp.