Kering benoemt nieuwe CFO

Naast het bekendmaken van zijn financiële halfjaarresultaten en het de aankondiging een belang van 30 procent te nemen in het Italiaanse modehuis Valentino, maakt Kering ook bekend een nieuwe Chief Financial Officer te benoemen.

Armelle Poulou zal vanaf 1 september 2023 op de stoel als CFO zitten, zo schrijft Kering in een persbericht. Poulou trad in 2019 in dienst bij Kering en is momenteel directeur ‘Corporate Finance, Treasury en Insurance’. In haar functie zal zij rechtstreeks rapporteren aan de plaatsvervangend CEO, Jean-Marc Duplaix.

De nieuwe CFO studeerde in 1993 af aan de HEC Business School en bekleedde daarna functies bij Procter&Gamble, Hewlett-Packard en EDF. Daarna, in 2019, trad zij in dienst bij Kering, waar ze leiding geeft aan de teams Corporate Finance, Treasury en Insurance.