Kizik benoemt Nike-veteraan tot Senior Vice President of Design

Het handsfree schoenenmerk Kizik benoemt Andreas Harlow tot Senior Vice President of Design. Harlow heeft meer dan 20 jaar ervaring in de schoenenindustrie. De ontwerper versterkt Kizik na een succesvolle carrière als VP/Global Footwear Creative Director bij Nike.

Harlow heeft ervaring in zowel high-performance als lifestyle-schoenen. Dit past bij de missie van Kizik om schoenen te ontwikkelen die zowel functioneel als stijlvol zijn. “Met Andreas aan boord versterken we de innovatieve kracht van Kizik,” zegt Monte Deere, CEO van Kizik, over de benoeming.

Als Senior Vice President of Design zet Harlow zijn creativiteit en leiderschap in om de productlijnen van Kizik verder te ontwikkelen en het merk uit te breiden naar nieuwe categorieën. Harlow is enthousiast over zijn nieuwe rol: "Kizik heeft al indrukwekkende innovaties in huis en ik kijk ernaar uit om samen te werken aan de volgende stap in het transformeren van de schoenindustrie."

De benoeming van Harlow komt op een cruciaal moment voor Kizik. Het schoenenmerk, bekend om schoenen die je zonder handen aan en uit kunt trekken, breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit. Met vijf nieuwe winkels in 2024 en partnerschappen met Nordstrom en Amazon, positioneert Kizik zich als marktleider in handsfree schoenen.